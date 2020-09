México no aguantaría otro golpe a la economía por rebrote del bicho: Concamin

Ante un posible rebrote de Coronavirus en México, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) afirmó que México no aguantaría un segundo paro de actividades de los sectores productivos.

Ante este posible acontecimiento la Confederación solicitó a las autoridades tomar todas las medidas necesarias y efectivas, para que la población, empleos y empresas se mantengan.

“Si viene una segunda ola, no podemos parar la economía, México no lo aguantaría, tenemos que confiar en el sector privado, nosotros estamos haciendo nuestra tarea, lo estamos haciendo muy bien. México no aguanta otro cierre, por eso hay que manejarlo de otra manera”, aseveró en videoconferencia, el vocero del organismo, Raúl Picard.

En ese sentido, el director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), José Luis de la Cruz, manifestó que el impacto de una segunda ola en México, dependerá de las medidas que se tomen, ya que determinar un cierre similar al que se operó en el segundo trimestre del año causaría una contracción económica.

“Si se da esta segunda ola, una estimación modesta que tenemos, es que en lugar de crecer ese 3.5 por ciento que estamos estimando como escenario base, la economía podría volver a caer el año que entra alrededor de dos por ciento.

Es decir, nos volvería a llevar a terreno negativo, y nos llevaría a una contracción de 2 por ciento sobre esta caída de 8.5 por ciento, que estamos previendo para 2020”, resaltó. De acuerdo con una encuesta que realizó la Concamin a empresas afectadas por el coronavirus, las que tuvieron un cierre definitivo lo atribuyen a la falta de apoyos gubernamentales, con 66.67 por ciento; falta de liquidez afectó a 33.33 por ciento; 16.67 por cierto a las restricciones de apertura por autoridades y 16.67 por ciento por falta de capital.

En materia de expectativas de empleo, el organismo industrial reveló que 16 por ciento de las empresas consideran realizar despidos en el último cuatrimestre del año; 7 de cada 10 empresas dice no han recibido apoyos y 55 por ciento considera que el desempeño del gobierno ha sido muy malo.

El vocero de la Concami, Guillermo Funes, refirió que a nivel internacional hay un temor fundado de que pudiera haber una segunda ola de covid-19, “esto tiene que ver con el manejo de las pandemias, con acertar las medidas adecuadas en el momento correcto y nosotros como empresas estamos cuidando mucho el entorno que nos atiene”.

