¿Será el fin del confinamiento? Pfizer afirma que su vacuna contra Covid tiene eficacia de 90%

Con el nacimiento de la pandemia por coronavirus, covid-19, los ensayos clínicos para obtener una vacuna que inhiba el virus continúan. Constantemente se están haciendo estudios que buscan su eficacia y eficiencia para ponerla en uso.

Ante este panorama, la farmacéutica Pfizer afirmó que su vacuna contra el covid-19 es "eficaz en un 90%", según el primer análisis intermedio de su ensayo de fase 3, la última etapa antes de pedir formalmente su homologación.

Esta eficacia de protección frente al virus SARS-CoV-2 se logró siete días después de la segunda dosis de vacuna y 28 días después de la primera, indicó la farmacéutica estadunidense en un comunicado conjunto con la firma BioNTech.

"Los primeros resultados de la fase 3 de nuestro ensayo de vacuna contra el covid-19 proveen las pruebas iniciales de la capacidad de nuestra vacuna para prevenir" esta enfermedad, dijo el presidente de Pfizer, Albert Bourla.

"Hemos dado un paso importante y estamos más cerca de proveer a los ciudadanos del mundo" esta vacuna, tan "necesaria para contribuir a acabar con esta crisis sanitaria mundial", añadió.

Basándose en proyecciones, ambas empresas afirmaron que prevén suministrar 50 millones de dosis en el mundo en 2020 y hasta mil 300 millones en 2021.

​El presidente de Estados Unidos, Donald Trump celebró la noticia a través de Twitter:

"El mercado bursátil en grande y próximamente vacunas. Informe 90% efectivo. ¡Tan buenas noticias!", escribió.

STOCK MARKET UP BIG, VACCINE COMING SOON. REPORT 90% EFFECTIVE. SUCH GREAT NEWS!