Bonco: ya que el virus se vaya agarramos un pedón todos juntos

Debido a que en Nuevo León continúa con un alza en contagios por Covid-19, el gobierno del estado ha cerrado las actividades en fines de semana como medida preventiva.

Jaime Rodríguez Calderón, mandatario estatal, subrayó que en esta época decembrina están prohibidas las posadas.

Lo que llamó la atención fue la manera en que lo comunicó causando polémica, burlas y también hubo quienes lo tomaron de buen humor a favor del funcionario, ya que dijo se hará "un pedón" cuando el virus se vaya.

"Cuiden a su familia, no los dejen ir, no hagan posadas, prohibidas las posadas, no hacen falta, las hacen ya que el virus se vaya, hacemos un pedón juntos", declaró en conferencia.