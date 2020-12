AMLO: Ssa analiza frenar vuelos provenientes de Reino Unido por nueva cepa de Covid

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que la Secretaría de Salud (Ssa) está analizando si mantener o frenar los vuelos provenientes de Reino Unido a México, luego de que se informó una nueva cepa del coronavirus.

En la conferencia mañanera explicó que en la reunión que mantienen todos los lunes sobre la pandemia su gabinete abordará este tema y con fundamento en las pruebas que existan se tomará una decisión y se comunicará en El Pulso de la Salud.

El mandatario aseguró que no se van a tomar decisiones políticas sino que se hará un análisis sobre esta nueva cepa y con elementos técnicos de los expertos mexicanos se va a revisar "si amerita se van a tomar decisiones, corresponde a la Secretaría de Salud".

"No actuar políticamente sin tener elementos técnicos de quienes saben, de los expertos porque si depende de los políticos es a ver, hay esta variante de Covid, ya salió en los medios, estos países están cerrando aeropuertos, no quieren recibir vuelos, vamos a hacer nosotros lo mismo, no es así, para eso hay especialistas que son los que saben si son medidas adecuadas para no producir alarma y que no tenga sentido", remarcó.