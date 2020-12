El Valle de las Calacas: se prolonga la agonía de Eukid

En horas recientes la FGE vinculó al morenovallista por el delito de “Enriquecimiento Ilícito”. Eukid Castañón no pudo comprobar la legítima posesión de sumas millonarias.

El ex hombre fuerte, el asesor plenipotenciario, el padre de la Ley Bala fue detenido en marzo; en 2021 cumplirá un año en prisión y la acumulación de procesos en su contra puede prolongar su purga por mucho tiempo más.

Este es un claro ejemplo de las consecuencias de la soberbia y la arrogancia desmedidas. Ese era el modo de conducirse de Castañón. Un sujeto con una petulancia nunca antes vista en la entidad.

Los gritos, las amenazas, la nómina de criminales, como forma de conducir el poder. Pero una tarde toda la influencia se le acabó. Entonces tuvo que declarar que se retiraba de la actividad política, pero él mismo ya había dictado su sentencia.

Solo era cuestión de tiempo para que cayera el otrora poderoso Consiglieri.

Inevitable la caída de Erazo Juárez

La situación del magistrado Fredy Erazo Juárez es cada vez más complicada. Hasta el momento se acumulan ocho impugnaciones en su contra y prácticamente se considera como inminente e inevitable su caída.

Voces autorizadas dentro del tribunal federal afirman que las féminas tienen la razón.

Cuando inicie la discusión de los magistrados, la resolución será en el sentido de reponer el proceso de selección.

En ese momento el nombramiento de Erazo quedará sin efecto. Será una caída estrepitosa.

Pero como apuntamos hace unos días, no había necesidad de llegar a este punto. El gobernador Barbosa Huerta hizo un público y respetuoso llamado a los senadores para no caer en una equivocación. Pero no lo quisieron escuchar. Que lástima.

En Tehuacán por fanatismo religioso decapitan efigie de chivo.

Uno de los emblemas de Tehuacán es el ancestral Mole de Caderas y el chivo es un símbolo que acompaña la historia de la ciudad desde tiempos de la Colonia.

En meses pasados se encargo la estatua de un chivo. El resultado fue una obra de casi cuatro metros de altura; sobre el cuerpo del caprino se grabaron otros iconos del municipio: el collar de cempasúchil, las cactáceas, los magueyes y la jarcia.

Empero cuando el presidente suplente Andrés Artemio Caballero llegó al cargo todos los símbolos de chivos fueron retirados; algunos cercenados y destruidos.

El tema de fondo es que Artemio pertenece a una iglesia cristiana que considera a los caprinos como símbolos demoniacos. Si estimado lector, esto no es un hecho histórico que haya ocurrido en el siglo XIX, sino apenas en meses recientes.

Se descubrió que la efigie del chivo fue decapitada; le cortaron la cabeza porque ahí es donde llevaba los pequeños cuernos que se consideran malignos y el resto del cuerpo fue arrojado en un terreno igualmente abandonado.

La indignación social es enorme y queda claro que Artemio no solo es un mal político, sino un fanático religioso, intolerante y extremista.

Es un pequeño inquisidor; ese perfil ni Felipe Patjane lo tenía.

