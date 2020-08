El federalismo y no gobernadores, en segunda alternancia-transición

Sin embargo, todo es confrontación, no proyecto de reorganización del Estado centralista, unitario.

En la alternancia de Vicente Fox, en el 2000, nació la Conferencia Nacional de Gobernadores; hoy es el grupo disidente de ejecutivos estatales. Ambas ocasiones, han carecido de una reflexión urgente para rescatar la transición a la democracia, que no debe empantanarse en el conflicto sólo electoral. El gobierno priista de Peña Nieto representó el último intento de restauración priista y se está hundiendo en la corrupción generalizada.

El problema radica que, en el equipo político del presidente López Obrador, no existe reflexión sobre el camino político mexicano desde 1968 y carece de un enfoque de las reglas y exigencias de toda transición: el desmantelamiento del viejo régimen necesita de precisión sobre la ineficacia de las viejas reglas y la urgencia de nuevas formas de convivencia política.

En medio de la política de toma y daca y de campos minados, el tema central de toda transición es la formalización de las figuras republicanas de gobierno. En España, fueron las comunidades autónomas; en México, son los estados, que no son ni libres ni soberanos, que representan casi departamentos de la estructura centralista, que carecen de vida productiva propia y que dependen, en 90 %, de las aportaciones federales. La crisis llegó cuando el presidente y el PRI comenzaron a perder elecciones locales y la oposición ganó estados sin autonomía. La lucha entre una Federación centralista unitaria y estados con autonomía relativa, dependientes del centro, conducen a un colapso del federalismo.

Las reuniones del presidente López Obrador con grupos de gobernadores van a fracasar porque no tienen un marco referencial de transición del sistema centralista, del régimen priista a un federalismo libre y soberano. Entidades petroleras pierden su petróleo y no reciben recursos federales.

El eje del nuevo federalismo es el fiscal: el Estado federal no puede seguir teniendo a los estados como recaudadores y las entidades necesitan mayor vida productiva con impuestos locales. La agenda de la actual Conago es parcial, sin en foques transicionistas y centralista.

La agenda política actual es de jaloneos y de conquistas pírricas. No existe un diagnóstico de lo que falló en la transición del 2000, con Fox. Y los actuales gobernadores salieron de pequeños grupos de poder, no de propuestas estratégicas transicionistas y, ya en el poder, sueñan con la silla presidencial y no con un proyecto de reorganización del Estado

EEUU: 2020. La designación de Kamala Harris como candidata demócrata a la vicepresidencia, tiene tres lecturas: la obvia: es negra, progresista y mujer; la compleja: Hillary Clinton era progresista y mujer, y la aplastó Trump; la intermedia: los estadunidenses no votan por esas claves, sino por el establishment que les garantice su confort.

El efecto Harris le pegó más al candidato Joe Biden, que al presidente Trump, porque los demócratas la vieron con más empaque para enfrentar a Trump. Biden y Harris van a perder tiempo fijando sus propios espacios de poder, no saben usar Twitter, ni redes sociales, y el cacique demócrata, Barack Obama, siempre desdeñó a Biden.

Las dos ventajas efectistas —mujer y negra— ya no son proposiciones históricas; Hillary siempre supo que su condición de género no le iba a dar votos, y Obama dilapidó el valor político del color de la piel al defraudar a la comunidad afroamericana, abandonándola a su suerte y aumentado su pobreza.

