“Carta abierta a las y los responsables de los atentados contra las feministas”.

La vida de una mujer es igual de importante que la de cualquier persona, sin embargo, en un país como México, pareciera que vale menos. Hasta octubre de 2020, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública contabilizó 724 víctimas de feminicidio, la cifra sigue aumentando y a ustedes no puede importarles menos. En nuestro país, por más gritos que damos, por más performances que hacemos, por más tendederos que colgamos, por más paredes que pintamos, las mujeres parecemos tener cara de estadística y la gente cada día se preocupa más por el detergente que se va a utilizar para lavar una pared, que por la seguridad de sus hijas, hermanas, madres, tías y hasta abuelas; prefieren quejarse de la pintura vertida en una oficina pública, que darnos la razón a quienes estamos hartas de vivir aterradas, prefieren chillar porque le pintaron bigotes al monumento del héroe de la patria del que jamás habían escuchado hablar, que alzar la voz para decir ´basta´, prefieren vivir bajo la hipocresía de pegar sus chicles debajo de las bancas del parque, que gritar con nosotras los nombres de todas las mujeres a quienes les han arrebatado la vida cobardemente; prefieren voltear hacia el otro lado y echarnos la culpa de que nos maten, que hacerse responsables de hacer comunidad y dejarnos protestar con rabia y libertad. Tenemos todo el derecho del mundo de estar enojadas.

Las mujeres estamos cansadas de vivir con miedo, y ustedes han demostrado ser incapaces e indolentes ante esta situación. En Quintana Roo, las colectivas, de la mano de cientos de personas, salieron a manifestarse por el feminicidio de Alexis - una niña de 20 años cuyo cuerpo fue encontrado en bolsas de basura- salieron a llorar su dolor y a gritar por la justicia que se merece y sin embargo, en lugar de encontrar un espacio de respiro y de empatía, se encontraron con sus verdugos. Los mismos que tenían la obligación de proteger no sólo a Alexis, sino a todas las que gritaron justicia en su nombre, fueron los mismos que atentaron contra ellas.

¿En quién confiamos entonces? Necesitamos que nos aseguren que no tenemos que salir corriendo para el otro lado cada que vemos un policía acercarse, que no tenemos que sentir miedo también de ser víctimas del Estado y no sólo de potenciales feminicidas, queremos que nos digan que son capaces de cumplir con sus responsabilidades y que nosotras nunca más tendremos la necesidad de salir a exigirles que hagan su trabajo, queremos que garanticen que podemos ejercer nuestro derecho a la vida sin tener que cuidarnos también de ustedes. Queremos que nuestro esfuerzo trascienda, y queremos que también nos dejen de perseguir y matar.

¿Qué les hace falta para comprender que ustedes están para servir? Además de entender los derechos humanos, que por cierto, no se inventaron en un día de aburrimiento sino a razón de una serie de eventos desafortunados, justo como el atentado que acabamos de ver en Quintana Roo.

¿Les resultamos incómodas? Cumplan con su maldito trabajo y nunca más nos veremos obligadas a levantar la voz. Mientras eso sucede, nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio.

Atentamente,

Mónica, una feminista incómoda.