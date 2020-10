Denuncia el gobernador, monstruosa corrupción en RUTA

Dijo que dicho proyecto fue ideado con dolo y con sobregiros que implicarían una erogación de 234 mil millones de pesos en beneficio de las empresas implicadas durante 28 años que duraría la concesión, lo que representa un serio daño a las finanzas públicas del Estado que sólo tendría que dedicarse a pagar esa cantidad sin poder hacer nada a favor de las clases más necesitadas de la entidad.

Afirmó el gobernador que irá a fondo en la investigación de este asunto para poder salvar a las finanzas estatales de un pago tan exorbitante.

Ya se tienen procedimientos penales iniciados por corrupción en contra de los funcionarios del gobierno panista. Se va a ir a fondo para fincar responsabilidades y actuar en consecuencia.

Los usuarios del transporte público no tendrán nada que temer. El servicio no será interrumpido y estará en funcionamiento en forma normal.

Consideró que el convenio firmado por el entonces gobernador y altos funcionarios de su gobierno fue hecho con dolo, porque hacer modificaciones obligaría al gobierno estatal a pagar cantidades muy elevadas por cada modificación, lo que llevaría al gobierno a la quiebra de las finanzas públicas. Pero se está buscando la forma de anular o modificar sustancialmente el contrato por ser excesivamente dañino para las finanzas estatales, “pero estamos obligados, señaló el gobernante, a ir al fondo de este asunto y denunciar públicamente a los implicados”.

VALERIA ROJAS, EN REPRESENTACIÓN DE más de diez mil trabajadores poblanos dedicados al reparto de bienes y servicios en esta capital y su zona conurbada, exige a las autoridades estatales apoyo para que estos trabajadores reciban un salario digno y las prestaciones de ley, porque están completamente desamparados.

No tienen ningún tipo de seguridad en el empleo, los pueden correr en cualquier momento sin pago alguno. Además, pese al peligro que corren en el desempeño de su trabajo, pues utilizan en la mayoría de los casos motocicletas o bicicletas, no cuentan con ningún tipo de seguros. Algunos tienen un apoyo de 5 mil pesos en caso de accidente que realmente no sirven para gran cosa, y si fallecen, las empresas no se hacen responsables de nada.

Lo que piden es un salario mínimo, seguridad social mínima para ellos y sus familias, un seguro en caso de accidentes y trato digno.

Ayer fue el día mundial de los trabajadores de “reparto” y por eso aprovecharon para denunciar las injusticias que se cometen contra este tipo de personas que se dedican a esa actividad. Es increíble que en pleno siglo XXI haya trato de esta clase de trabajadores como si estuviéramos en el siglo XIX, señalan.

AYER CONCLUYO LA ENCUESTA NACIONAL para elegir al presidente nacional y al secretario general de Morena, partido en el poder que padece los graves problemas de todos los partidos mexicanos: carece de ideología precisa, no tiene estructura, no tiene organización, no hay disciplina entre sus dirigentes y militantes y está dividido en grupos, corrientes o tribus en pleitos constantes entre sí, situación que se agudiza en tiempos de elección interna o de elección de candidatos a puestos de elección popular.

Está claro, como lo hemos dicho varias veces en este espacio, que un partido dividido y desorganizado no puede constituir un apoyo fuerte para el Presidente López Obrador y su Cuarta Transformación.

Si los grupos opositores no han avanzado en su lucha contra el actual gobierno se debe a que ellos están peor y carecen de argumentos serios para oponerse a las acciones de los gobiernos federal y local. Nada más hay que ver a los “neoliberales cristeros” que tienen “ocupada” la plancha del Zócalo de la Ciudad de México. La homilía “Todos hermanos”, del Papa Francisco, los descalifica totalmente.