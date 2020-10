El gobernador Barbosa se defiende de ataques a su política de seguridad

Señaló que se hizo un montaje totalmente premeditado y acusó que atrás de él están los diputados José Juan Espinosa, local y Fernando Manzanilla, federal, cuya intención dijo, es dañar la imagen de su gobierno.

En este caso, afirmó, la inseguridad y el índice delictivo han bajado y estamos debajo de la media nacional. Se destinan 4 mil millones de pesos a atender este renglón, prioritario para mi gobierno, dijo. El presupuesto anterior era de mil 300 millones.

Se compraron mil patrullas nuevas perfectamente equipadas, se adquirieron equipos para los policías que les permiten actuar con mayor eficiencia, pues además se les ha sometido a un constante entrenamiento para eso. “Esto lo vamos a aclarar muy pronto y vamos a demostrar que lo que se dijo en un programa de televisión, es absolutamente falso”

“Los policías no ganan 7 mil pesos, como se dijo. Su sueldo es de 11 mil 500 pesos mensuales; se gastan 35 millones de pesos en gasolinas para las patrullas y es absolutamente falso que los policías tengan que poner de su bolsa para el combustible como antes sí se hacía y con eso los guardianes del orden se dedicaban a extorsionar para reponer el gasto que hacían en combustible. Gracias a todas las medidas adoptadas por este gobierno, hemos logrado bajar los índices de inseguridad y de la comisión de actos delictivos en el estado” Ofreció hacer más intensa la vigilancia en las zonas conflictivas como los municipios que se encuentran en el llamado “círculo rojo”.

También señaló que han sido identificados los policías que hicieron las falsas declaraciones al programa noticioso de referencia y que continúan las investigaciones aunque ya se sabe de donde provienen los ataques. “Es de un grupo opositor a mi gobierno, denominado “Los Conejos” que encabezan los diputados antes mencionados”.

PARA MUCHOS OBSERVADORES, es preocupante lo que está pasando en Morena el partido en el poder, pues en vez de ser una fuerza política bien organizada, bien estructurada y disciplinada, es todo lo contrario.

Siempre hemos dicho en este espacio, que Morena pese a su triunfo arrollador las urnas en el 2018, que llevó a la presidencia de la república a su líder y fundador Andrés Manuel López Obrador y que obtuvo mayoría en el Senado, en el Congreso y en la mayor parte de los congresos estatales, era un partido débil, que en vez de ser un apoyo para la Cuarta Transformación, era un estorbo.

El Movimiento de Renovación Nacional, se conformó con chile de todos los moles: perredistas, priístas y panistas, básicamente; que no era realmente un partido sino que seguía siendo un movimiento, pues carecía de una ideología precisa, es decir, no tenía identidad política; no tenía estructura y consecuentemente carecía de organización y de disciplina interna.

La elección democrática de su dirigencia nacional, no podía realizarse en las condiciones en que estaba, pues además carecía de un padrón de militantes, confiable.

Por eso se optó por el sistema de encuestas que ha puesto en evidencia todas sus carencias y contradicciones: Los dos finalistas: Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado, tuvieron un empate técnico con unas décimas de diferencia y el resultado no es aceptado por don Porfirio que incluso se declaró dirigente legítimo y amenazó con tomar las oficinas nacionales del partido, pero fracasó en el intento e incluso le salieron algunas féminas, que lo acusaron de misógino y acosador. Mario Delgado también le entró al pleito y respondió a los insultos del viejo y experimentado político con otros insultos y el problema se agravó. El INE ha decidido hacer una tercera encuesta que será la definitiva. Si don Porfirio no acepta los resultados (y no los aceptará si le son adversos) puede haber un rompimiento, aunque muchos no lo consideran así, dada la edad del ex dirigente nacional priísta y perredista (88 años) y su dificultad para desplazarse.

HUBO UNA SESION SOLEMNE EN EL Congreso Federal, en el que participó como oradora, la diputada poblana Lucero Saldaña. El acto fue con motivo del 67 aniversario de la aprobación del voto femenino, que era un derecho negado a las mujeres solo por su condición de mujeres.

Fue durante el gobierno de don Adolfo Ruiz Cortines cuando se realizó la primera elección en la que participaron mujeres.

El único estado que había tenido un ayuntamiento presidido por una mujer había sido Guerrero. El municipio capital del Estado, Chilpancingo, estuvo presidido en los años 30 por Aurora Mesa Andraca, considerada como la primera presidenta municipal de América Latina. Otro municipio, también guerrerense que tuvo presidenta municipal en los años 40, fue Chilapa de Álvarez. La presidenta se llamó Indalecia Pineda. En el estado de Puebla las primeras mujeres que ocuparon puestos de elección popular, fueron una presidenta municipal de San Martín Texmelucan y otra la diputación local, también de Texmelucan, que era dirigente sindical de la CROM.