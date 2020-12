“Queriendo recomponer el pasado, no se resuelven los problemas”: AJM

El ingeniero Alberto Jiménez Merino, ex candidato del PRI a la gubernatura de Puebla, planteó ayer un panorama deprimente de la situación del país en lo que se refiere a la pérdida de empleos y al aumento del número de mexicanos en pobreza extrema, lo cual es absolutamente cierto. Pero él lo achaca a que el Gobierno federal “trata de recomponer el pasado” y no se aplican políticas públicas para que en unidad, los mexicanos, encabezados por un líder que en vez de unir y promover el desarrollo, divida y se la pase hablando de corrupción, sin reparar en que no todos somos corruptos.