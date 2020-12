Aumentarán camas para atender casos de COVID-19

Serán 12 hospitales, incluyendo al Hospital General-Norte, que será reconvertido, los que darán atención a este tipo de enfermos, además de 10 instituciones de la provincia poblana y centros de salud ampliados, todo esto en las ciudades de Acatlán, Izúcar de Matamoros, Atlixco, Huejotzingo, Cholula, Tehuacán, Tecamachalco, Xicotepec de Juárez, Teziutlán y Huauchinango.

El total de contagios activos confirmados es de mil 11 en 58 de los 217 municipios de la entidad. Hay 564 hospitalizados, de los que 81 están recibiendo asistencia mecánica para respirar. En hospitales de la Secretaría de Salud están 176 enfermos de COVID; 168 son atendidos en hospitales del IMSS; 94 están internados en hospitales privados; 61 en el hospital del ISSSTEP; 44 en el hospital del ISSSTE; y el Hospital Universitario y el Hospital Militar atienden a 12 enfermos cada uno.

Por su parte, el gobernador Luis Miguel Barbosa hizo un llamado a la población para evitar las reuniones o fiestas propias de esta época, pues pueden ser riesgosas para la salud y para la propagación del COVID.

Dijo el mandatario que debemos cuidarnos todos para no tener que regresar al confinamiento, al cierre de negocios, a la paralización de la economía que tantos problemas ocasiona a toda la comunidad.

Salir sólo a lo estrictamente necesario, evitar reuniones de todo tipo, usar cubrebocas, guardar la Sana Distancia y lavarse constantemente las manos es lo que todos debemos hacer para evitar en lo posible los contagios.

La vacuna empezará a aplicarse en nuestro país este mes al personal del sector salud que está en mayor riesgo, pero luego se extenderá a todo el territorio nacional. Será totalmente gratuita.

ADMIRABLE ES EL ESFUERZO QUE realizan los maestros de la entidad para hacer llegar a todos los alumnos de primaria y secundaria los conocimientos que deben adquirir para no retrasarse en sus estudios básicos.

Dice el profesor Américo Telésforo Guerrero González, encargado de la educación secundaria, que en las ciudades, en los centros urbanos en general, es menos complicado el problema, aunque debe haber mayor interés de los mentores para preparar sus clases y su material a fin de que los estudiantes tomen mayor interés en las clases. Haciendo uso de su imaginación, los maestros están logrando realizar un trabajo realmente eficiente.

El problema es que en la entidad sólo 50 por ciento de los estudiantes cuenta con conectividad para recibir sus clases por Internet. Otro 50 por ciento no cuenta con ello o sus padres no pueden pagar lo que cuesta dicho servicio que debería ser gratuito. En el medio rural, entre 11 y 12 por ciento de los estudiantes no son localizables y eso los deja fuera de este sistema que requiere del contacto, aunque sea a distancia, entre maestros y estudiantes.

Para atender a los niños y jóvenes de ambos sexos que no cuentan con conectividad, los maestros, sobre todo los que viven en el medio rural, tienen que esforzarse para reproducir sus lecciones, distribuirlas entre sus alumnos, reproducir sus preguntas para que los estudiantes puedan entrar a un sistema de evaluación que es constante y necesario para conocer su avance.

Realmente esta educación a distancia es un reto para maestros y alumnos, sobre todo porque en muchos hogares no se cuenta con los elementos necesarios para este tipo de enseñanza, pero dice el profesor Américo Telésforo que está sirviendo a todos para idear cosas que permitan una mejor atención, y eso servirá en el futuro para muchas cosas.

DENUNCIAN LÍDERES DE VENDEDORES AMBULANTES, agrupados en la asociación “Fuerza 2000” del Centro Histórico, que continúa el acoso de diversos cuerpos policíacos contra ellos; que les inventan delitos, que los amenazan y hasta los detienen injustamente como ocurrió con el dirigente del Movimiento Nacional Ruta-5, que fue detenido acusado de varios delitos y tuvo que ser puesto en libertad porque nada se le pudo comprobar.

Sobre este tema ya hablaron con el secretario de Gobierno, David Méndez Márquez, quien ofreció tener una reunión con ellos, pero hasta ahora esa reunión no se ha celebrado ni se tiene noticia de cuándo se llevará a cabo.

Piden que cuanto antes se resuelva el problema con la intervención del gobernador y de su secretario general de gobierno.