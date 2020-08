Las vacas flacas y el desplome de la economía poblana

¿Cuánto dinero le ha costado la pandemia a Puebla? Una cifra conservadora es de 5 mil millones de pesos entre los recursos federales no recibidos, la contracción de la recaudación propia y los gastos no programados. Así que llegó la era de las vacas flacas, no solo para empresarios y ciudadanos, sino también para los gobiernos. Como en los tiempos de las crisis recurrentes, hay que apretarse el cinturón.