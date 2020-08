El final de Antorcha Campesina se acerca ya

Con el congelamiento de cuentas a los principales líderes y beneficiarios de la organización parapolítica Antorcha Campesina, la real polítik poblana debe aprender con quién es peor pelearse: con Andrés Manuel López Obrador o con Luis Miguel Barbosa.

Los Antorchos se declararon enemigos de AMLO antes y después del proceso 2018, pues el tabasqueño dijo varias veces en campaña que el dinero a los pobres ya no se repartiría a través de intermediarios como las “Antorchas Mundiales”.

Enemigos de AMLO, no les pasó nada relevante y sus gritos se perdieron en el desierto, al mismo tiempo que fracasaba su proyecto de erigirse en partido político.

Pero, desde hace dos meses, emprendieron una campaña intensa y ofensiva en redes sociales contra el gobernador poblano. Supongo, calcularon que era un enemigo más fácil de doblar para seguir obteniendo innumerables beneficios económicos que, sistemáticamente, les otorgaron todos los gobernadores con los que pactaron, desde Guillermo Jiménez Morales, al gobierno interino de Pacheco Pulido.

En más de tres décadas, el oscuro Aquiles Córdova Morán y su familia, originarios de Tecomatlán, se enriquecieron de forma demencial. Y demencial es poco, pues con gasolineras, concesiones del transporte, cobro de cuotas y despojo de terrenos, en verdad la riqueza familiar es incuantificable.

Tan incuantificable, que en una acción conjunta, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto, y la FGE, congelaron las cuentas bancarias de estos pillos disfrazados por décadas de Robin Hoods.

Ahora sí que Aquiles Córdova se encontró con la horma de su zapato. Y la horma de ese zapato se llama Luis Miguel Barbosa, a quien no doblaron ni con gritones afuera de Casa Aguayo, ni con onerosas campañas negras en tuiter que costaron millones de pesos en los dos últimos meses.

En efecto.

#BarbosaNoSabeGobernar

#BarbosaDestrozaPuebla

#BarbosaHundePuebla

#BarbosaAhogaPuebla

Durante semanas, los Antorchos decidieron intensificar su fuego en redes sociales, posicionando esos hashtags. Todos ofensivos, lanzados con miles de granjas, pensaron en desesperar al gobernador poblano para orillarlo a negociar.

Pero se toparon con pared. Un enemigo a su medida. Se gastaron millones de pesos en balde.

El emporio criminal de Antorcha Campesina se encuentra en riesgo. La organización parapolítica de Aquiles Córdova Morán y sus delincuentes asociados, surgieron y se enriquecieron en el PRIAN, con su fachada de una organización diseñada para apoyar a los pobres.

Pero como no son eso, sino una organización cuasi criminal, no tienen cabida en el México del futuro. Como AMLO decidió que no los necesitaba para su proyecto, rechazó pactar con ellos. Mucho menos darles dinero o subsidios.

Entonces pensaron en doblar a Barbosa, pero ahora él los tiene arrodillados.

Ahora se entiende el ardor de los Antorchos expresado en sus campañas tuiteras inútiles.

Hay muchísimos millones de pesos congelados.

Activos financieros donde han depositado ganancias por años.

Aquiles Córdova, Celis y compañía, ya se soñaban sumándose a la BOA de Manzanilla y Genoveva.

Ahora deberán medir con cuidado sus pasos porque se encuentran a centímetros de la cárcel. Si les congelaron las cuentas es porque hay carpetas de investigación por lavado de dinero y delincuencia organizada. Es tiempo de salir corriendo e irse prófugos.

Que se vean en el espejo de Eukid.

El final de Antorcha Campesina se acerca ya, lo esperaré, serenamente.

Puede cantarse con voz de Frank Sinatra.