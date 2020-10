Se salvó del patíbulo y festejó con un molote

¿Qué le pasó a la presidenta de la Comisión Inspectora? Tuvo a la presa a su merced, pero acabó escupida en la cara. Pobre fracción de Morena. No dan una. Primero Rafaela Vianey con el caso Tehuacán. Ahora el patíbulo derrumbado de Olga Romero Garci-Crespo. Ni a cual irle.

Lo que estaba imaginado como patíbulo terminó como alarde de victoria de Claudia Rivera Vivanco gracias a la ineptitud de Olga Romero Garci-Crespo.

La presidenta municipal, no cabe duda, le hizo faena a la titular de la Comisión Inspectora para llevarse rabo y orejas ante el desconcierto de la clase política y seguro la desesperación de Gabriel Biestro, que no tiene equipo de nivel en el Congreso.

Si había dudas de la legalidad del citatorio a comparecer, ex post Rivera Vivanco se quitó de encima cualquier elemento de persecución al comparecer, tomando por sorpresa a Olga Romero quien exhibió toda su novatez.

La alcaldesa estuvo nerviosa pero desafiante, pero salió triunfadora. Les volteó la situación a los morenistas. Y la culpa es de la presidenta de la Inspectora.

Rivera Vivanco ni solo fue desafiante, sino hasta se dio el lujo de ser majadera e insolente al reclamar el inicio de la comisión con impuntualidad. Eso fue solo el principio.

Esa grosería provocó que a Olga Romero le temblaran las piernas. El efecto fue que se dejó avasallar por la alcaldesa, aceptó las mesas de trabajo propuestas, hasta le agradeció la presencia y protagonizó un ridiculo inolvidable.

¿Qué le pasó a la presidenta de la Comisión Inspectora? Tuvo a la presa a su merced, pero acabó escupida en la cara. Pobre fracción de Morena. No dan una.

Primero Rafaela Vianey con el caso Tehuacán. Ahora el patíbulo derrumbado de Olga Romero Garci-Crespo. Ni a cual irle.

Fue un ridículo nivel “mucho ruido y pocas nueces”. Citaron a la alcaldesa con medio pie en la ilegalidad pero se logró el efecto mediático deseado: ponerla contra las cuerdas y obligarla a caer en desacato al declarar que no asistiría.

Pero la mañana de ayer algo cambió y Olga Romero no estaba preparada para que Claudia la enfrentara. Se dejó cachetear de todas las forma posibles.

En la Inspectora hubo dos ausencias sospechosas. El sobrino Oswaldo, que tiene oscuros tratos en la venta de cámaras y alarmas al Ayuntamiento, no fue por “enfermedad”. Raymundo Atanasio, del clan Armenta, tampoco fue sin explicación de por medio.

Desde el alto mando sacaron de su congelador a Emilio Maurer. Si Javier Casique no va, no hubiera habido quórum y el ridículo hubiera sido mayor.

Precisamente, Javier Casique fue el único que quiso poner en su lugar a la alcaldesa después de tanta insolencia para arreglar el tiradero de Olga Romero, pues la presidenta de la Inspectora ya había aceptado la realización de mesas de trabajo y hasta le agradeció que acudiera.

Pero ya no hubo tiempo, pues con aires de la diva María Félix abandonó la ASE, dejando a todos con la palabra en la boca.

Caminado, alentada por los ¡vivas! de sus incondicionales, llegó al Congreso para doblar la apuesta en su choque contra Gabriel Biestro, pues la presidenta pidió comparecer ante el pleno de los diputados. Seguro se trata de un plan macabro ahora que anda

envalentonada.

Para finalizar su faena, invitó molotes a todos sus colaboradores en el famoso puesto de la 5 poniente, a unos metros de la oficina donde despacha el presidente de la Junta de Gobierno, su gran rival.

Mientras ella comía molotes, Romero García-Crespo salía de su escondite, toda ella apanicada.