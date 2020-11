Análisis de la elección USA con memela en mano

Mientras come su buena tanda de memelas con tlalitos y salsa de chiltepín, el analista aztecota de la política internacional que jamás en su vida ha pisado Estados Unidos se expresa feliz porque Joe Biden se encamina a la victoria en la elección presidencial de ese país.

Mientas le da otra mordida a su memela que acompaña con buenos tragos de refresco Barrilito, se emociona al imaginar derrotado a Trump porque piensa que al ser presidentes populistas y peleoneros, el mismo destino de derrota le espera a su aborrecido Andrés Manuel López Obrador.

En otras palabras: todo odiador de AMLO es odiador de Trump y cree que con Biden nos irá mejor.

O que la derrota de Trump es el preludio de las derrotas electorales que se avecinan para López Obrador.

El analista aztecota de la política norteamericana entenderá que algunas lecciones pueden extrapolarse de lo que ocurre en Estados Unidos, pero que su democracia no tiene punto de comparación con la mexicana. Ni el más remoto punto de comparación.

Veamos.

Aunque Trump tenía encima a todos los medios de comunicación liberales, comenzando por el NYT y CNN, pues resultó que el magnate tuvo un desempeño electoral mejor al esperado: tuvo 4 millones más de votos que en 2016 –hasta el momento–.

Como hace cuatro años, Trump también tuvo a las encuestadoras en su contra que, otra vez, volvieron a equivocarse. Los 10 puntos de supuesta ventaja de Biden nunca aparecieron, y en el voto popular en este momento sólo hay 3 de diferencia a favor del demócrata.

La pandemia no alejó a la gente de las urnas. Todo lo contrario, pues los que aborrecían a Trump salieron a votar masivamente, al igual que los adoran al magnate empresario. Es probable que cuando terminen los recuentos, 2020 será la elección presidencial más votada de la Historia.

A mitad de memela bandera, el analista aztecota comprobará que los supuestos odiadores de Trump no lo fueron tanto: el voto hispano, o latino como lo llaman algunos, fue para el empresario en estados como Florida o Texas, pero no en California o Arizona.

Esto no es de fácil explicación, pero tiene una: el votante vota pensando en su bolsillo, no en los discursos. Aunque la retórica vs la comunidad migrante ha sido beligerante, la realidad económica ha sido favorable.

No en balde se ha roto en este 2020 el récord de envío de remesas a México. A los inmigrantes les ha ido bien y el trabajo no ha escaseado.

Los medios liberales como NYT y CNN, los que se sienten puros y químicamente honestos, fracasaron en su ofensiva de cuatro años, pues no le quitaron ni un voto a Trump. Por el contrario, le sumaron más, aunque quizá no fueron suficientes para ganar.

En cambio, esas televisoras mostraron su peor rostro ayer cuando censuraron a Trump y cortaron la conferencia de prensa cuando el presidente denunciaba lo que él piensa es un fraude electoral y amerita un recuento masivo de votos.

Censuraron a Trump, supuestamente, porque mentía y no ofrecía pruebas de ese fraude.

Bajo ese supuesto, las televisoras ahora creen que tienen el monopolio de la verdad y la censura. Es algo muy difícil de explicar en cualquier Facultad de Periodismo. Terrible porque se llama censura.

Al final, Trump fue la única razón de voto: o a favor de él o en contra de él.

Lo mismo le puede pasar al electorado mexicano en 2021 y 2024: sólo votar pensando en AMLO, no en quién será el ganador.

Porque, ¿alguien sabe algo de Joe Biden y qué planea hacer con México?

Pues no. Nadie.

Nadie sabe de Biden, y cuando termine su presidencia tendrá 81 años, y si se quiere reelegir, terminaría de 85.

Todo un ancianito en un país de jóvenes. ¿En serio?

Dicho esto, procedo a terminar mi deliciosa memela con tlalitos, porque claro, yo soy ese analista aztecota.

Provecho.