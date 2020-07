Ahora así se vive la nueva normalidad en Tianguis de Atlixco

Dentro de los acuerdos entre autoridades municipales y comerciantes del tianguis de Atlixco está la del mutuo apoyo para poder organizarse de manera que se puedan evitar contagios dentro de este cuadro de la ciudad.

Este martes 9 de junio pudimos observar como la coordinación entre inspectores junto a policías está dando un mejor resultado diferente a los que vimos el día sábado

En esta ocasión se instalaron los lavamanos alrededor de las calles que permiten el acceso al tianguis de la colonia Álvaro Obregón y se invita a todos los usuarios a portar forzosamente el cubrebocas para ingresar a los pasillos que en este día lucen limpios de vendedores ambulantes

Cabe señalar que aún existen usuarios del tianguis que no cooperan y se molestan por pedirles que utilicen el cubrebocas o que se laven las manos al ingreso, sin importarles poner en riesgo su vida y la de los demás, debemos recordar que según la información de la Secretaría de Salud un Infectado por Covid -19 puede contagiar a 5 personas más tal parece que está información no llega del todo a la sociedad que se pone en riesgo al no seguro los protocolos correspondientes

De este modo, el tianguis de Atlixco comienza a tener una nueva cara, ya que se puede distinguir un lugar más limpio y organizado, que de haber seguido las medidas precautorias desde un comienzo se pudo haber evitado el dejar de vender en este lugar

Sin duda la sociedad mexicana en general no se acostumbra aún a vivir en esta nueva realidad que nos alejó a todos de lo que por años fue nuestra manera de vivir y trabajar.