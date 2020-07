Coronango cobra 6 mil pesos por instalación de agua en colonias limítrofes con Cuautlancingo

Vecinos del fraccionamiento Lazos de San Francisco 2, ubicado en los límites de los municipios de Cuautlancingo y Coronango, denunciaron que el organismo operador de agua de este último pretende cobrarles más de 4 mil pesos por el contrato de instalación de agua.

Los afectados señalan que la administración de Antonio Teutle Cuautle, presidente municipal de Coronango, no los ha querido recibir para dialogar sobre esta problemática que afecta a 180 casas del desarrollo inmobiliario.

Fuentes allegadas a CAMBIO Regionales señalaron que los costos de los contratos van desde los 3 mil 550 hasta los 6 mil 80 pesos, sin embargo no todos los vecinos tienen dicha cantidad en medio de la pandemia.

Reclamaron que a pesar de que en dicho fraccionamiento las viviendas no cuentan con tinaco y se surten directamente de la toma de agua, el servicio sólo lo ofrecen tres días a la semana, lunes, miércoles y viernes.

Precisaron que buscaron un acercamiento con el presidente municipal, no obstante no dio la cara y en su lugar envió a la síndico municipal, María de los Ángeles Portillo Sandoval, y el director del organismo operados de agua, quienes no resolvieron dicha problemática.

A pesar de que sobre el asunto ya se expresó el gobernador Miguel Barbosa, quien instruyó que la Secretaría de Gobernación (Segob) intervenga en esta petición de los vecinos de los diferentes fraccionamientos ubicados en San Francisco Ocotlán.

El titular del ejecutivo estatal reconoció que prevalece un conflicto de tipo político en esta demarcación “esa área territorial de Coronango, pero que tiene un control político por Cuautlancingo es un tema que se ha estado atendiendo aquí, yo ya la conozco y claro que seremos mediadores de cualquier diferencia, ya lo hemos estado haciendo, es un asunto que yo conozco, si hoy se ha recrudecido podemos ser mediadores de lo que hemos estado siendo”, dijo el mandatario local.