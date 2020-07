Así vive la pandemia un joven en silla de ruedas en Atlixco

La pandemia de covid-19 recrudece las carencias y la falta de apoyo en la que viven personas con discapacidad, como lo explica Yahir Durán, presidente de la asociación "Rodando juntos Atlixco", para ellos estos meses de contingencia sanitaria han representado un retroceso en la conciencia de la sociedad en la lucha por la inclusión.

Yahir, desde hace cuatro años ha trabajado en pro de la inclusión, conformó el grupo “Rodando juntos Atlixco” y con este grupo busca el respeto a las personas con discapacidad, mejores espacios, crear conciencia en las autoridades, pero desde que hay contingencia se pregunta a donde fueron desde el Consejo para la discapacidad conformado por el gobierno municipal hasta los avances que se habían conseguido.

“En el sector de la discapacidad afecta de una manera más amplia, porque en este caso la mayoría de las personas que tienen asistencia de un familiar o de un profesional de la saluda tienen que estar en contacto directo con las personas, en las herramientas básicas que nosotros utilizamos para desplazarnos, como son sillas de ruedas, andaderas, muletas, entre otras tenemos que tener contante limpieza para mayor seguridad y no contraer la enfermedad de covid”

Si se creía que los comerciantes pasan por un proceso difícil ante las nulas ventas y la falta de oportunidades, los comerciantes con discapacidad tienen el doble de trabajo, primero en salir a la calle y trabajar, ser más susceptibles porque algunos son personas que tienen otras enfermedades, pero además que la sociedad no es empática, pues no se cuidan o dicen que no creen en el virus, lo que dificulta poder regresar a la normalidad.

“La vida diaria era salir a la calle, salir a rodar, hemos tenido que aprender a tener limpias las sillas de ruedas, cambiar la cultura de higiene, usar el cubrebocas, tener limpias las sillas, el gel en las manos de manera constante, todo eso también lo hemos aprendido y lo aplicamos” comentó Yahir.

De manera económica el Covid también afectó mucho a las personas con una discapacidad porque no tienen ingresos fijos en su mayoría, muchos tienen que comprar medicamentos, pañales, alimentos especiales, en fin, artículos que son muy necesarios para poder continuar. Pero estas necesidades nadie más logra verlas.

SIN INFORMACIÓN DE HIGIENE PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Las personas con discapacidad no cuentan con información acorde a sus necesidades, no hay trípticos, ni folletos o carteles que indiquen cómo limpiar una silla de ruedas, qué hacer para evitar contagios, el riesgo que corren al ir impulsando su silla y rodar en la calle, no existe este tipo de información

“Los gobiernos tanto estatal o federal, municipal, no se afocan directamente hacia el sector de la discapacidad, no hay una información directa para aparatos de traslado como son muletas, sillas de rueda, bastones, no hay información de cómo mantenerlos limpios o cuál es el mejor desinfectante para nosotros que no dañe los aparatos, nosotros nos tenemos que dar idea de cómo tener la higiene” agregó Yahir

CANCELACIÓN DE EVENTOS INDISPENSABLES

El Covid provocó que se cancelaran eventos importantes en donde daban cursos a otras personas con discapacidad para que aprendan el uso de la silla de ruedas, el uso de las muletas.

La organización “Vida independiente” si se suspendieron todos los eventos y actividades, capacitación en el manejo de silla de ruedas se suspendieron rodadas en donde diferentes sedes del estado o de la republica nos hacían invitación con la finalidad de crear conciencia a la ciudadanía del tema de la discapacidad está presente de que no significa que tener una discapacidad vamos a estar recluidos en nuestras casas que vamos a estar dependiendo de una persona o de un familiar y pues todos están atados de manos pero no sabemos cuándo pueda terminar esta contingencia.

Si ya se tenía cierto avance en el trabajo de los colectivos ahora se ha retrocedido pero los colectivos aseguran que van a poder continuar y que han tomado esto como una pausa para poder enfrentar los nuevos retos que se anteponen.