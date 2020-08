Alcaldesa de Huejotzingo solapa acoso sexual de secretario de Seguridad Pública

Angélica Patricia Alvarado Juárez, presidenta municipal de Huejotzingo, solapa acoso sexual de Maurilio Vázquez Diego, secretario de Seguridad Pública Municipal, sobre Zareth N, policía estatal comisionada en dicha alcaldía metropolitana, hechos que constan en la Carpeta de Investigación 716/2020/UDS.

De acuerdo a la CDI que obran en poder de CAMBIO Regionales, el titular de Seguridad Pública de Huejotzingo, en complicidad con Abel Carmona Hernández, amigo y también elemento de corporación estatal, incurrieron en Hostigamiento Sexual en contra de Zareth N.

La victima señaló que se desempeña como Policía Estatal Preventivo en la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Puebla, pero fue comisionada junto a su pareja sentimental, el también oficial de la corporación, Miguel Ángel N, y cuatro compañeros más para realizar patrullajes en el municipio.

Inicia hostigamiento sexual

Narró que el pasado 4 de mayo de 2020, se presentó junto a 5 policías estatales más en el despacho de Vázquez Diego, donde les indicó que se le daría una compensación económica, recursos que utilizaron para rentar entre todos una casa en Huejotzingo, donde laboraron comisionados.

Al término de dicha reunión, el secretario de Seguridad Pública, ordenó a sus cinco compañeros realizar patrullamiento en todo el municipio, mientras a ella le asignó un trabajo administrativo a pesar que en la dependencia hay personal que se encarga de dichos asuntos.

Ese mismo día, al término de la jornada laboral, Vázquez Diego la invitó a cenar tacos, a lo que Zareth N aceptó sin sospechar las intenciones de su superior, mismo que ya al estar en el establecimiento que queda a tres locales de la comandancia le sugirió que fueran al Hotel Carnaval, donde se hospeda.

La afectada aceptó, ya que hasta el momento el trato no había sido descortés, en el lugar cenaron y dialogaron sobre temas de trabajo, pero “fue en ese momento que me pidió que nos tomáramos una foto con su teléfono celular para enviársela vía WhatsApp a su amante de nombre Ester quien me comento que era una compañera de Policía Estatal y quería darle celos, fue entonces que de manera involuntaria me abrazo por atrás y me sentó en su cama para tomarnos la fotografía o llamada selfi y así mismo comenzó a comportarse de manera indebida y a dirigirse a mi persona con un tono despectivo y con lenguaje verbal ofensivo, acto seguido estando ya sentados en su cama me volvió abrazar e intento acostarme para acercarse y querer besarme en contra de mi voluntad, por lo que de inmediatamente me solté de él manifestándole que no le había dado motivos para realizar ninguna acción de ese tipo hacia mi persona”, señaló la víctima.

Zareth N reclamó a su superior y le advirtió que haría del conocimiento su pareja sentimental, el también Policía Estatal Preventivo comisionado, Miguel Ángel N, sobre las faltas de respeto y hostigamiento sexual.

Sin embargo, Vázquez Diego, respondió de forma despectiva y altisonante “No mames Zareth. ¿ ¿Por qué te cotizas? Ni que estuvieras tan buena, si ya sabes que yo soy loco de Oaxaca y ninguna vieja me hace el feo” por lo que de inmediato y de manera molesta la afectada envió un mensaje vía WhatsApp a su pareja sentimental pidieron solo que pasara por ella a la comisaria de seguridad pública municipal. “Después de esto salimos de su habitación y nos dirigimos a donde le dije a mi pareja sentimental que pasara por mí”, indicó.

Sin embargo el hostigamiento sexual del Secretario de Seguridad Pública de Huejotzingo continuó, pues el pasado 15 de junio del año en curso, estaban todos sus compañeros elementos en la comisaria, por órdenes de Vázquez Diego, para que todos salieran a patrullar menos ella.

Vázquez Diego, le indicó a la víctima que se quedara con y con su chofer Abel Carmona Hernández con número de placa 3231, quien es elemento activo de Policía Estatal sin haber sido comisionado como los demás compañeros que al principio fueron asignados al municipio de Huejotzingo.

Carmona Hernández es amigo de años de Vázquez Diego y trabaja con en sus días de franco percibiendo la misma compensación únicamente por ser cercano al secretario de Seguridad Pública de Huejotzingo.

Vázquez Diego, ha manifestado que él tiene la vara alta con la presidenta municipal de Huejotzingo, Angélica Patricia Alvarado Juárez.

Continúa acoso de secretario y su chofer

Ese día, acudieron a la ciudad de Puebla para entregar diferente documentación a la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva junto al secretario municipal y su amigo; en el trayecto la hostigaron sexualmente entre ambos.

“Siendo las once horas cuando nos trasladábamos a la ciudad de puebla a bordo de la unidad oficial de policía patrulla número 1769, la suscrita viajaba como copiloto, el C. Policía numero 3231 Abel Carmona Hernández era el conductor y el C. Maurilio Vázquez Diego viajaba en la plaza trasera de la camioneta ya que dicha patrulla es de doble cabina. Durante el trayecto hacia puebla venían haciendo diferentes preguntas, pero todas con índole sexual, como: ¿Qué me gustaba que me hicieran mientras me la metían? ¿Cómo me gusta que me cogieran? ¿Cuál era mi posición favorita durante el sexo? ¿Qué si lo traía baboso en ese momento (refiriéndose a mi órgano sexual femenino)? ¿Qué cuando quisiera yo ellos estaban dispuestos hacer un trío? Por lo que me negué a contestar todas y cada una de esas preguntas que a mi persona fueron objeto de bajezas, faltas de respeto y denigrantes hacia mi persona”, indicó Zareth N.

Indicó que durante el trayecto Vázquez Diego, como viajaba en la plaza trasera de la camioneta, en diferentes ocasiones intento tocarle los senos, rechazando en todo momento dichas acciones, sin embargo, Carmona Hernández, comentó de manera misógina “Ya mamacita, enséñanos tu mercancía se ve que esta buena, si ya sabemos que todas las compañeras policías son bien putas – (mirando mis senos en el momento que lo decía), después de ese comentario continuo haciendo comentarios lascivos sobre mi persona, tales como ‘me gustaría ver tus tetas’, ‘se ve que las tienes bien buenas y más que son güeritas’, ‘hay luego me mandas una foto en traje de Eva, sin pedos’., posteriormente escuche que el C. Maurilio Vázquez Diego le dio mi número de celular a su chofer Abel Carmona Hernández para que estuviera en contacto y me mandara su fotos de su miembro y viera como lo tenía”, relató la afectada.

Represalias contra su pareja

Zareth N señaló que 22 de junio del año en curso, el secretario Vázquez Diego vía telefónica le solicitó los números de matrícula de armamento que tiene a cargo su pareja sentimental Miguel N, ya que sería enviado a una comisión y dicha orden era por los altos mandos de la Dirección General de la Policía Estatal, y que llegando a la comisaria municipal de Huejotzingo nos explicaría tal asunto.

Ese mismo día, a las 20 horas cuando se encontrándonos en la casa habitación que rentaban todos los compañeros comisionados llegó el secretario Vázquez Diego y su chofer Carmona Hernández, quien informó que su pareja sentimental Miguel N, y el oficial Víctor Rodolfo Sánchez Madrigal fueron designados para salir a una comisión del servicio a los municipios de Zoquitlán Coyomeapan, San Miguel Elozoquitlán, Tepexilotlán, San Sebastián Tlacotepec de Porfirio Díaz.

En ese momento, el oficial Víctor Rodolfo Sánchez Madrigal se encontraba franco y únicamente fue notificado vía telefónica y el único que se encontraba presente era su pareja sentimental Miguel N y ante dicha notificación que procediera a retirarse para cumplir con dicha comisión.

Agresión directa sobre policía

Zareth N indicó que el 23 de junio del año en curso el secretario Maurilio Vázquez Diego le ordenó al Policía Segundo Numero 1727 Santiago Zavaleta Galicia, quien en ese momento se encontraba de encargado, que la trasladara a la oficina que ocupa la comisaria del municipio de Huejotzingo, para continuar trabajando documentación pendiente.

“Cuando llegue a la oficina me quede a solas con el Maurilio Vázquez Diego, quien me dijo ‘pásale’ y cerró la puerta de su oficina con seguro, eran aproximadamente a las diez de la mañana, cuando de manera inesperada e involuntaria me sujeta con sus dos brazos por la parte de atrás y con su mano derecha toca mis genitales, diciéndome: ‘deja que te acaricie rico, no hay nadie que nos vea’, ‘la ves pasada que fuimos a Puebla me dejaste caliente’, ‘incluso por eso mismo comisioné a tu guey el Miguel a otro municipio para que estemos tranquilos y a solas, sin que nadie nos moleste y si quieres podemos coger en el baño que está dentro de mi oficina, ante tales proposiciones me solté y ya enojada le dije en voz alta: ‘ya estuvo cabrón ya calmante y fue entonces como me salí de su oficina.

De inmediato, Zareth N salió y en el pasillo se encontró con el Policía Municipal de Huejotzingo, Isaac Aguilar Pérez, quien en ese momento era encargado de la cabina de radio comunicación y monitoreo y que dichas instalaciones están juntas con la oficina del comisario de Seguridad Pública municipal, Maurilio Vázquez Diego, y que únicamente los divide un vidrio de color negro polarizado que tiene visibilidad desde la cabina de radio comunicación y monitoreo hacia dentro de la oficina del comisario municipal.

Al encontrarse ya fuera de las oficinas el Policía Municipal, Isaac Aguilar Pérez, le dijo a Zareth N que escuchó los gritos dentro de la oficina el comisario municipal y que al asomarse por el vidrio polarizado presenció los hechos de hostigamiento sexual hacia ella, motivo por el cual salió al pasillo para cerciorarse que todo estuviera en orden.

La afectada le indicó al oficial que “esa situación ya vería después como solucionarla, al mismo tiempo que le llame vía telefónica al Policía Segundo 1727 Santiago Zavaleta Galicia para que pasara por mí a dicho lugar donde me encontraba, ya que por obvias razones no quería estar a solas con el C. Maurilio Vázquez Diego, llegando por mi hasta las once horas”.

Secretario acosa a Zareth N frente a mandos de la Sedena y Guardia Nacional

A las 21:00 horas el secretario mandó a presentarse a Zareth N junto con los compañeros Policías Estatales en su oficina para que se coordinaran con personal de Sedena y Guardia Nacional e implementaran un operativo en conjunto por el municipio de Huejotzingo.

“Ya estando todos dentro de su oficina por parte de Sedena y Guardia Nacional los mandos de nombre Ramón Gonzales Rodríguez y Oscar Hernández Herrera, respectivamente y es en ese momento que el C. Maurilio Vázquez Diego comienza a decirles: ‘¿ya vieron a la compañera del estado ?’, ‘está bien buena’, ‘si quieren se las presto’, ‘es bien jaladora’, ‘aparte su guey lo mandé fueras a una comisión, diciendo siempre su palabra ‘neta que sí, es jaladora y sin pedos mis jefes’, ‘neta jefes hasta con un varo afloja’, dirigiéndose a la suscrita diciendo: ‘¿apoco no Zareth?’, a lo cual me sentí incomoda ante su expresiones vulgares, sin embargo los mandos de Sedena y Guardia Nacional no se prestaron ni respondieron a la conversación del C. Maurilio Vázquez Diego, haciendo mención que ellos guardaban respeto hacia la suscrita y que únicamente ellos estaban para trabajar”, indicó Zareth N.

Aumenta hostigamiento sexual de secretario de Seguridad de Huejotzingo

La víctima, narró que el 24 de junio del año en curso, Maurilio Vázquez Diego la mandó a incorporar con el Policía Segundo 1727 Santiago Zavaleta Galicia a las oficinas de la comisaria. Ese día el secretario invitó a la víctima y a mis demás compañeros policías a desayunar en su oficina, al finalizar ellos se salieron dejándola con el funcionario a solas y es cuando nuevamente se dirigió a la afectada con palabras de acoso.

“Zareth me encantas, me gustas muchísimo, tus piernas las tienes muy bonitas”, al mismo tiempo que me sujetó con sus dos manos de mi cintura después intento besarme tomándome con su mano derecha mi cabeza, de manera inmediata le dije que me soltara y cuando logré soltarme alcanzó a darme una nalgada”, señaló.

Poco después llegó el mando de la Guardia Nacional, Ramón Gonzales Rodríguez, a lo que el secretario le dijo que viera a Zareth N y expresó: “apoco no está bien buena’, ‘que está en la edad de la punzada’ y ‘que estaba buena para el catre’

Ante dichos comentarios de Vázquez Diego, el mando de la Guardia Nacional no respondió y guardó respecto hacia Zareth N, así mismo salió y me fue con el encargado que en ese momento estaba Policía Segundo 1727 Santiago Zavaleta Galicia para continuar con los patrullamientos diarios.

Secretario de Seguridad le propone un trío con su chofer

Aproximadamente a las 14:00 horas, el secretario de seguridad le ordenó pasar a su oficina junto con el Policía Segundo 1727 Santiago Zavaleta Galicia para que lo trasladaran a él y a su chofer Abel Carmona Hernández en la patrulla hacia su domicilio ubicado en la casa 21, en el cluster “Francos”, que está dentro del fraccionamiento residencial Real Segovia, en Huejotzingo, ya que dicha casa la renta.

“Es ahí donde el C. Maurilio Vázquez Diego habita en los días de servicio y utiliza para descasar, al llegar al lugar ordena que me dejen y que mis compañeros continúen con el patrullamiento diario, una vez entrando en dicha casa la cual consta de planta baja y planta alta, se dirige hacia la suscrita y hacia su chofer Abel Carmona Hernández que iba a subir a descansar y que aprovecháramos el tiempo para coger, al mismo tiempo que el chofer Abel Carmona Hernández abre un mini refrigerador de color blanco que tiene en la planta baja donde se ocupa como sala comedor, en el interior está lleno de cervezas y en varias ocasiones me ofreció ingerir, posteriormente el chofer Abel Carmona Hernández comenzó a hacer sus comentarios sexuales, mismo que rechace en todo momento y me dijo: ‘no mames Zareth te cotizas’, ‘la ves pasada trajimos a una Policía Municipal de nombre Abigail N, que es amante de Maurilio Vázquez Diego y sin pedos nos la cogimos’, ‘y tú te pones tus moños’, ‘qué tanto es tantito al mismo tiempo que se tocaba su miembro viril’, ‘es más tu guey, el Miguel ni está por eso mi nalga (refiriéndose a su gran amigo Maurilio Vázquez Diego) lo mando lejos para que no nos moleste’, y ante varios rechazos a sus propuestas indecorosas y sexuales me dijo: ‘viste como mi nalga (refiriéndose nuevamente a su amigo Maurilio Vázquez Diego) pudo mandar lejos a tu guey el Miguel pues también si le digo lo puede reventar o hasta darlo de baja, no más por culera que no aflojas”, refirió la víctima.

Comienzan las amenazas del secretario de Seguridad Público

El día 22de julio del año en curso Zareth N comentó a su pareja sentimental, Miguen N, de todos los momentos de hostigamiento sexual de los cuales fue víctima de parte de Maurilio Vázquez Diego y su chofer amigo Abel Carmona Hernández.

Así mismo se le dio de conocimiento, estando reunidos en la oficina de Maurilio Vázquez Diego junto con su pareja sentimental y ella misma de los hechos, respondiendo de manera prepotente: “que no quería chismes y que si queríamos estar bien, y que si no nos sacáramos a la verga, que había mucha gente que quería trabajar en el municipio de Huejotzingo, es más ya tiene conocimiento la presidenta municipal Angélica Patricia Alvarado Juárez y el Director General de la Policía Estatal, Juan Leonardo Gutiérrez Alfaro, que pediría nuestros cambios de comisión”

Ante las acusaciones hacia su chofer Abel Carmona Hernández, hizo caso omiso más siendo servidor público y teniendo a cargo del municipio de Huejotzingo una unidad de atención a la victimas en delitos contra la mujer.

“Como resultado de no haber accedido a sus propuestas sexuales y abusando de su puesto o encargo como Secretario de Seguridad Publica de Huejotzingo fuimos removidos de nuestra comisión a la suscrita junto con mi pareja sentimental Miguel N a la Base de Operaciones de Policía Estatal destaca mentada en la población de San Juan Tejupa, Puebla; quienes siempre nos dirigimos bajo los principios que rigen a los cuerpos de seguridad publica así como respetando los derechos humanos de las personas en general”, indicó la víctima.

“Por último, manifiesto que hasta el día de hoy hago de conocimiento de los hechos ante esta autoridad ministerial, ya que me sentí intimidada y amenazada por los que ahora estoy denunciando y que pudieran hacer en contra de mi persona algún daño físico y moral, así como a mi pareja sentimental Miguel N”, señaló Zareth N.

Exige justicia y alto a la impunidad en Huejotzingo

Por lo anterior, la afectada denunció en la querella presentada, que integra la en la Carpeta de Investigación 716/2020/UDS, a Maurilio Vázquez Diego y Abel Carmona Hernández, ambos servidores públicos de actividad laboral Policías Estatales, por el delito de Hostigamiento Sexual y los que resulten en mi agravio.

Por lo que Zareth N también solicitó hacer tantas y cuantas diligencias sean necesarias a efecto de integrar la presente carpeta de investigación.

Es así como la Cuarta Transformación, encabezada en el municipio de Huejotzingo por la presidenta municipal Angélica Patricia Alvarado Juárez, mantiene en la impunidad los delitos señalados en contra del Secretario de Seguridad Pública y su chofer.

Por lo anterior, la oficial exige que se haga justicia en este caso al gobernador Miguel Barbosa, para que tome cartas en el asunto y se dé puntual seguimiento a la carpeta de investigación y se acaben con dichas prácticas recurrentes de hostigamiento sexual en contra de elementos de la corporación.