Ayuntamiento de Cuautlancingo invita a vacunar a perros y gatos contra rabia

El Ayuntamiento de Cuautlancingo, a través de la regiduría de Salud y la Dirección de Control Canino, así como el departamento de Zoonosis de la Secretaría de Salud del estado de Puebla, invitan a los dueños de perros y gatos del municipio para que les sea aplicada la vacuna antirrábica gratuita en la Unidad de Atención Animal, ubicada en calle Ayuntamiento Número 75, de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas.

La presidenta municipal, Lupita Daniel Hernández, enfatizó que son 10 mil dosis las que aplicarán a perros y gatos de manera gratuita, “le pedimos que acudan, tener una mascota no es solamente tenerlo y ya, hay que ser dueños responsables", sostuvo.

Señaló que, por cuestiones de la contingencia, ya se dio inicio con la actividad, a fin de evitar aglomeraciones. Las acciones se realizan tomando las medidas sanitarias necesarias, como la Sana Distancia y cubrebocas, pues es sumamente importante la aplicación de las vacunas a las mascotas, pero también prevenir el probable contagio del COVID-19.

En tanto, los protocolos de higiene son los básicos, tanto para vacunadores como propietarios: usar cubrebocas, careta, lavado de manos y uso de gel antibacterial.

La vacuna contra la rabia debe aplicarse cada año a las mascotas; la primera dosis, se coloca al primer mes, luego un refuerzo y, a partir de ahí, la aplicación anual.

Las hembras gestantes no se vacunan, los animales no requieren bañarse, comer o beber inmediatamente, antes o después de vacunarlos, la vacuna no produce efectos secundarios en los animales.

La unidad de Atención Animal se mantendrá activa para recibir a perros y gatos, mientras que, en próximos días, los agentes de Control Canino realizarán la vacunación casa por casa, en la cabecera municipal, juntas auxiliares y colonias del municipio.

En Cuautlancingo se sigue asegurando la no transmisión de rabia al humano, por lo que es importante informar a la población que, en caso de que sean agredidos por algún animal sospechoso de rabia, perro, gato o animales domésticos y silvestres, laven la herida con agua y jabón y acudan a el centro de salud más cercano, para ser orientados al tratamiento a seguir y el médico les indique si es necesario la aplicación de biológicos antirrábicos o la observación del animal por 10 días.

La presidenta municipal hizo un llamado a los ciudadanos a desarrollar una cultura de tenencia responsable de las mascotas, a través de una buena alimentación, higiene y cuidados en materia de salud de los perros y gatos.