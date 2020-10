Por tercera ocasión denuncian a Karina Pérez por abuso de autoridad

Karina Pérez Popoca, presidenta municipal de San Andrés Cholula, fue denunciada por tercera ocasión por abuso de autoridad ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, luego de que ordenó que una mujer policía fuera arrestada por cuatro días por un presunto robo en las instalaciones del nuevo mercado de San Andrés Cholula, el cual no se pudo verificar si sucedió.

De acuerdo a una denuncia presentada ante la FGE el pasado 28 de septiembre que obra en poder de CAMBIO, la denunciante –a quien llamaremos Sandra N para guardar su identidad– quien lleva laborando cuatro años y siete meses en la Ssptm de San Andrés Cholula, señaló que en un periodo de 20 días naturales ha sido arrestada en tres ocasiones por diferentes motivos, por lo que ha sufrido hostigamiento laboral.

“Estos son actos que suceden día a día en contra de las mujeres de esta Secretaría de Seguridad Pública, la misoginia por parte de los mandos es muy evidente y notoria, por lo que solicito encarecidamente su intervención, al no ser la única, y también señalo y hago responsables de cualquier despido injustificado o represalia en contra de mi persona o familia, culpo directamente a la presidenta municipal, al secretario y los acusados en esta denuncia”, describe la víctima en su denuncia.

Los hechos por los que fue arrestada

Los hechos se registraron el pasado 17 a septiembre, siendo las 12:25 horas, pidió autorización para ir al baño ya que se encontraba en su periodo, por lo que dio aviso vía radio a su superior. Sin tener respuesta alguna y por la necesidad de higiene íntima se desplazó a el baño en las instalaciones conocidas como Casa del Abuelo, incorporándose de inmediato a su recorrido y su servicio.

Sin embargo, al arribar al lugar del mercado de la Avenida de Tlaxcalancingo, un hombre que se identificó como Jonathan Cerón Vázquez, uno de los arquitectos de la construcción del nuevo mercado, le informó que le robaron un equipo topográfico y una laptop—“que en lo personal jamás vi ni fui testigo de la existencia”—. Presuntamente fueron dos sujetos que lo amagaron con armas largas y que se dieron a la fuga a bordo de un carro tipo Jetta color blanco sin percatarse de las placas.

“Sus compañeros los persiguen en una camioneta sin darle alcance del mismo modo, procedo a la búsqueda y localización para poder ubicarlos pero no me percato de ningún vehículo con esas características, lo cual al llegar la encargada de turno Dulce Guadalupe Vázquez Bravo, ella da aviso por el radio informando del robo, por lo cual me comenta que habrá problemas ya que esa custodia está asignada por la presidenta municipal, que no le di conocimiento del proceder al baño, a lo cual le comento que sí lo hice pero no tuve respuesta de su parte y procedí por necesidad, ya que me encuentro en mis días”, narra la mujer policía en su denuncia.

La arrestan presuntamente por orden de la presidenta municipal Pérez Popoca

El 18 de septiembre del 2020 a las 7:40 horas le hacen firme una boleta de arresto sin darle el derecho de leer o tomar foto de la boleta.

“Al iniciar investigación sobre mi arresto, preguntando de quién fue la orden, me entero que la orden es de la presidenta municipal María Fabiola Karina Pérez Popoca, porque era orden de ella la custodia de dicho predio y del Secretario de Seguridad Pública Municipal, Óscar Hugo Morales González”, agregó la uniformada en dicha denuncia.

Cabe señalar que la primera denuncia fue presentada el pasado 13 de diciembre por un policía municipal, quien acusó que fue obligado por sus mandos a pagar una infracción que le hizo a una conocida de la presidenta municipal, Karina Pérez Popoca, ante la Fiscalía General del Estado (FGE) bajo la carpeta de investigación 5684/2019/Cholula.

La segunda fue por omisión, complicidad y abuso de autoridad ante la FGE, luego de que una mujer integrante de la llamada Guardia Ciudadana le informó a presidenta municipal que sufría hostigamiento laboral y sexual dentro de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (Ssptm), sin embargo, no intervino y no hizo nada al respecto.