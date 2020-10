Policías municipales agreden a edil auxiliar de Santa María Moyotzingo

Policías municipales agredieron al presidente auxiliar de Santa María Moyotzingo, Heriberto Bernal Pérez, por inconformarse con el comisario Jorge Alberto Ramos Cruz, pues reclamaron que dos elementos y una patrulla no son suficientes para vigilar a la comunidad perteneciente al municipio de San Martín Texmelucan.

El presidente auxiliar destacó que Santa María Moyotzingo tiene alrededor de 40 mil habitantes y con un solo policía municipal más, además de una patrulla que funcionaría al mismo tiempo como módulo de vigilancia, los cuales no son suficientes para una óptima vigilancia.

“Sin embargo, el pasado martes 6 del presente mes llegó un grupo de policías, entre ellos el comisario y un funcionario de Gobernación municipal de nombre Joel Farías, quienes querían dejar a otro policía más y una patrulla que serviría como módulo de vigilancia para apoyar a la ciudadanía”, señaló Bernal Pérez.

“Al mencionar que dos policías no eran suficientes, el comisario Jorge Alberto Ramos Cruz pidió la retirada de sus elementos, momento en el que recibí un golpe en la espalda por parte de un elemento policiaco, mientras otra de mis compañeras fue empujada por otro policía, lo que no se nos hace justo. Si eso hacen con autoridades auxiliares, qué no harán con la ciudadanía”, reclamó el edil auxiliar.

Bernal Pérez indicó que es importante que el Gobierno del Estado tome cartas en la asunto en materia de Seguridad Pública y exigió la destitución del comisario, que lejos de ayudar está perjudicando con su mal actuar al municipio, estimó.

Santa María Mototzingo es la junta auxiliar más grande de Texmelucan, sin embargo, esta comunidad está considerada como un ‘foco rojo’ por la inseguridad que sufren sus pobladores, pues ahí operan bandas dedicas al robo en sus diversas modalidades.