Bala perdida hiere a la pequeña Edith de 8 años en Atlixco

La pequeña Edith viaja en un vehículo con sus padres, quienes escucharon la detonación de un arma de fuego, sin embargo no pudieron identificar a los responsables

La tarde de este lunes una bala perdida hirió a una pequeña de ocho años de edad que viajaba en el interior de un vehículo Fiat color gris con sus padres, la niña es reportada como grave de salud. Se cree que el accidente ocurrió porque alguna persona accionó su arma desde los campos de cultivo que se encuentran en los alrededores.

Los hechos se registraron alrededor de las 12:30 de la tarde y a las 13:09 minutos arribó al Hospital General Gonzalo río Arronte en el vehículo Fitat con placas de circulación XZH726A. El conductor identificado como Hugo N. fue quien trasladó a la menor llamada Edith N. la cual recibió el impacto de un arma de fuego en el brazo izquierdo.

La menor viajaba a bordo de la unidad junto a sus padres Estela N. y Filiberto N. en la zona de la junta Auxiliar San Gerónimo Coyula, quien señalaron que escucharon una detonación. Desafortunadamente no vieron quién fue el responsable, sólo se percataron que la niña fue herida y se quejaba de dolor tras el impacto que recibió.

A pesar de que fue trasladada al hospital rápidamente su vida está en peligro.

Cabe señalar que no hay más datos debido a que no se vio a nadie en la zona, además de que no se tienen más conocimientos sobre el caso o de casos similares, lo cierto es que hay personas armadas en estas comunidades sin ningún permiso.