Toño Teutli desvía recursos de Vialidad a través del Registro Civil de Coronango

El presidente municipal de Coronango, Antonio Teutli Cuautle, fue señalado por desviar recursos de las multas de la Dirección de Vialidad a través del Registro Civil con la entrega de oficios sin validez oficial.

De acuerdo con información de MTP Noticias, un ciudadano denunció que acudió a las oficinas del Ayuntamiento para pagar una infracción; sin embargo, a la hora que le otorgaron su recibo se dio cuenta que lo estaban multando por un divorcio.

El quejoso reclamó a los empleados de Teutli Cuautle, los cuales al verse descubiertos decidieron hacer un descuento del 50 por ciento de la multa al automovilista con tal de que no difundiera dicho acto.

“Iba hablando por celular en el bluetooth, los elementos me quitaron mi licencia, por lo que fui a recogerla de inmediato y pagué una infracción por un acta de divorcio. No me quisieron facturar. El documento no traía folio fiscal y no me dieron factura”, señaló el denunciante.

El quejoso indicó que no es la primera vez que esto sucede, pues señaló que es bien sabido que la Dirección de Vialidad de Coronango coloca retenes innecesarios a diario en las inmediaciones de la planta de Volkswagen, donde ‘cazan’ a sus víctimas para imponerles multas, y a la hora de ir a pagar, en el Ayuntamiento les entregan recibos sin folios fiscales y emitidos desde el Registro Civil, que son falsos.

Cabe mencionar que no es la primera vez que el presidente municipal de Coronango es señalado por realizar desvíos de recursos, pues en septiembre inauguró el Complejo de Seguridad de su municipio, obra que fue fuertemente criticada por los ciudadanos pues Teutli Cuautle dijo que el costo de dicha obra sería de 12 millones de pesos y al final duplicó la cantidad al informar que se invirtieron más de 26 millones de pesos en dicha obra.