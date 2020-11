Chofer ejecutado en Atlixco fue detenido por portación de armas

José Luis Ahuatzin, chofer de la unidad 20, ruta 9M, quien fue ejecutado y a bordo de cuya unidad murió Gaudencia y su hijo en Atlixco, fue detenido en 2018 por portar armas ‘hechizas’, así como el presunto robo de un vehículo junto a otros dos sujetos, a pesar de que la Secretaría de Movilidad y Transporte exige la carta de antecedentes no penales para otorgar la licencia correspondiente.

Fuentes periodísticas señalan que José Luis Ahuatzin fue detenido en julio de 2018 y a pesar de ello laboraba como chofer de transporte público en el municipio, lo que exhibe una anomalía grave en el otorgamiento de licencias de chofer del servicio de transporte público y mercantil.

Para realizar dicho trámite ante la Secretaría de Planeación y Finanzas, piden una Constancia de no antecedentes penales expedida por la Fiscalía General del Estado cuya fecha de emisión no sea mayor a 3 meses en el cual se establezca que la persona solicitante no cuenta con antecedentes penales, una en original y una copia.

Con estos antecedentes se evidencia la versión del ajuste de cuentas sobre el chofer y que tanto Gaudencia como su hijo Iván eran inocentes, por lo que la Fiscalía continuará con el proceso de interrogatorios y recopilación de evidencias.

José Luis Ahuatzin murió a manos de un presunto pasajero que le disparó en cuatro ocasiones con un arma calibre 40, cuando pretendía subirse a la Urban tras hacerle la parada en la calle. Es ahí donde también las balas hirieron de muerte a Gaudencia y a su hijo Iván de 8 años de edad.