Karina exhibe a Paisano: consiguió su amparo con actos de corrupción

Karina Pérez Popoca acusó que fue a través de actos corrupción como Leoncio Paisano Arias logró obtener el amparo con el que el ex edil sanandreseño consiguió la suspensión de la orden de captura y aprehensión que existe en su contra por el presunto desvío de más de 42 millones de pesos.

En la edición de este miércoles 2 de diciembre, CAMBIO Regionales dio a conocer que un juez del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal del estado de Puebla concedió a Paisano Arias un amparo con el que queda suspendida toda orden de búsqueda, captura y aprehensión en su contra.

Ante esto, la actual presidenta municipal de San Andrés Cholula indicó que ella cumplió al presentar las denuncias correspondientes y que deberán ser las autoridades competentes las que determinen si Leoncio Paisano incurrió o no en algún delito o acto de corrupción.

Cuestionada respecto a si Leoncio Paisano obtuvo este amparo a través de un acto de corrupción, Pérez Popoca negó estar enterada de la situación, sin embargo, calificó como algo ‘raro’ que el ex presidente municipal haya obtenido este recurso jurídico en medio de las acusaciones y las pruebas que existen en su contra.

“Ustedes juzguen si es correcto o no es correcto lo que ha venido sucediendo y hasta qué grado alcanza el poder económico y político, quizás, para poder hacer que las cosas parezcan de una manera, dijera alguien no hagan cosas buenas que parezcan malas. Serán las instancias correspondientes las que determinen, dijera el Divo de Juárez: lo que se ve no se juzga”, dijo Karina Pérez Popoca.