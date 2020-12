Karina abre su juego: tengo con qué ganar encuesta para reelección (FOTOS)

La presidenta municipal de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, aseguró que tiene todo para ganar la encuesta interna de Morena y así buscar la reelección a su cargo en la contienda electoral del 2021.

En entrevista para CAMBIO Regionales, Pérez Popoca además manifestó que para el presente proceso electoral 2020-2021, buscará seguir defendiendo el proyecto que actualmente encabeza en San Andrés Cholula bajo el lema ‘del gobierno a la calle y de la calle al gobierno’.



“Me veo en el mismo proceso en el que estoy defendiendo el proyecto de Morena, el proyecto de la Cuarta Trasformación, defendiendo los principios y los ideales que un día me llevaron a ser presidenta municipal, de la calle al gobierno y del gobierno a la calle, ahí me veo en unos meses”, dijo la presidenta municipal de San Andrés Cholula.



Añadió que actualmente se encuentra tranquila por el trabajo hecho a lo largo de los dos años de su actual administración, y aunque evitó afirmar que cuenta con el respaldo y la aceptación de sus gobernados, comentó que tiene las herramientas para salir avante en el proceso interno de Morena para buscar permanecer en su cargo por tres años más.



“Si tú me dices que tengo una tarea que tengo que presentar, sin problema voy al examen porque el éxito no depende de la suerte, depende del trabajo y de los resultados que tú has generado, y si tenemos que pasar un examen, con todo gusto, sin necesidad de un acordeón, me voy caminando totalmente tranquila”, añadió Karina Pérez.



Morena debe privilegiar sus valores para el 2021

Aunque dijo que al interior de Morena actualmente existen personajes fundadores y nuevos cuadros que se han incorporado que pueden representar de buena manera al partido en la contienda electoral del próximo año, Karina Pérez indicó que lo primordial es que este instituto político privilegie los valores con los que la gente y el electorado los identifica.



“Que la toma de decisiones y acciones para el próximo proceso sean en base a la necesidad y a la opinión de la gente que radica en los municipios y que finalmente quiere ver representantes populares que encausen los temas de la colectividad y no los temas individuales”, comentó.



En ese sentido, la edil sanandreseña destacó que como militante del partido fundado por Andrés Manuel López Obrador lleve a cabo un proceso de selección de candidatos transparente y dejando de lado los intereses individuales, económicos y políticos.



“Veremos qué tanto privilegia el partido los verdaderos ideales del movimiento que lo llevó a ser partido o volvemos a replicar algunas viejas prácticas (…), yo voy a pelear para que se privilegie el interés colectivo por encima de los intereses que tienen qué ver con el dinero, el poder y el ego”, expuso Pérez Popoca.



Y es que dijo que al interior de Morena hay personas que únicamente pretenden satisfacer su ego y sus intereses personales, a quienes tildó de traidores, sin embargo, evitó mencionar nombres.



“Yo creo que sí (hay traidores en Morena), en la vida cotidiana los hay, por qué no habría de haber dentro de un partido”.



Leoncio Paisano se creyó impune

En cuanto al ex presidente municipal de San Andrés Cholula, la actual presidenta de esta demarcación aseguró que el panista se creyó impune a lo largo de los cuatro años que gobernó este municipio de la zona metropolitana de Puebla.

Karina Pérez además manifestó que su antecesor al frente del Ayuntamiento sanandreseño ‘se dejó’ perder por el poder y dejó de verse como igual frente a sus gobernados, situación que derivó en el presunto desvío de 42 millones de pesos de las arcas del municipio.



“El gran error que él cometió es creer que un color te da impunidad y que el ganar un proceso político te da impunidad para seguir generando las condiciones que daba. Cuando tú te reconoces con la gente de San Andrés no tienes por qué perderte, no te pierde una camioneta, no te pierde el dinero, una cena o un ofrecimiento”, expuso.



Finalmente, Karina Pérez Popoca dijo que para los sanandreseños no es fácil borrar 23 años de gobiernos que lastimaron y saquearon el municipio, amparados por un partido político.