Tonantzin Fernández se apunta en Morena para la presidencia de San Pedro Cholula

La diputada local Tonantzin Fernández Díaz se ‘destapó’ para contender por la presidencia municipal de San Pedro Cholula asegurando estar lista para ser medida en la encuesta interna de Morena por la candidatura de esta demarcación.

En entrevista, la legisladora local por el distrito número 18 con cabecera en Cholula de Rivadavia aseguró que su trabajo en el Congreso del Estado la respalda y le da los méritos necesarios para poder contender bajo las siglas de su partido por la presidencia municipal de San Pedro Cholula en la contienda del 2021.

Aunque reconoció que aún no son los tiempos en los que Morena definirá a sus candidatos e incluso consideró como un atrevimiento manifestar en estos momentos sus intereses políticos, Fernández Díaz enfatizó que está lista para buscar la candidatura para la presidencia municipal de San Pedro Cholula en la contienda interna de su partido.

"No son aún los tiempos para hablar de ello, pero de igual forma sí he considerado buscar algún otro cargo dentro del municipio para el siguiente año. La alcaldía puede sonar algo muy atrevido, pero mi trabajo creo es lo que me podría respaldar en caso de que así fuera", indicó Tonantzin Fernández.