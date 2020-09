A pesar que apareció Paulina Reyes, sí habrá marcha por desaparecidos en Huauchinango

Hasta el momento no existe ningún pronunciamiento oficial de lo que en realidad pasó Paulina, aunque se sabe que existe un proceso jurídico, el cual llegará a las últimas consecuencias, en caso de que Paulina haya sido privada de la libertad por cerca de casi dos meses.

Luego de que se anunció la marcha pacífica para dar con el paradero de Paulina Reyes Gayosso, quien fue localizada la noche de este jueves 10 de septiembre, sigue en pie la marcha pacífica por desaparecidos en el municipio de Huauchinango y el municipio de Juan Galindo.

El alcalde del municipio de Huauchinango, Gustavo Vargas Cabrera no le ha dado importancia al tema de las personas desaparecidas, debido a que no hay ningún pronunciamiento o apoyo a favor de estas marchas para que los familiares, puedan localizar a todas las personas que se encuentran lejos de su hogar y no se sabe nada de ellos.

En la lista de desaparecidos en Huauchinango están los nombres de Gerzahin Barrón González y Javier Hernández Castro, de quienes hay varios llamados en las redes sociales solicitando ayuda para su localización, hay colectivos que han buscado desesperadamente a estas personas, pero no han tenido respuesta positiva de ellos.

Es por esto que a pesar de que Paulina Reyes Gayosso ya se encuentra con sus familiares, los activistas están convocando a una manifestación pacífica el próximo domingo 13 de septiembre, y se anunció que la marcha saldrá desde las instalaciones de la Cruz Roja al jardín central de Huauchinango, utilizando las medidas sanitarias y el uso de cubrebocas.