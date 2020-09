AMLO pide investigar nepotismo de edil de Zacapoaxtla; lo llama lacra (VIDEO)

"Estamos en contra del influyentismo, amiguismo, nepotismo, no aceptamos ninguna de esas lacras de la política, dice sobre un presunto caso de nepotismo en Zacapoaxtla, Puebla", dijo el presidente.

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que se investiguen las denuncias de nepotismo, corrupción e irregularidades en el Ayuntamiento de Zacapoaxtla, encabezado por Ebodio Santos Alejo.

“A mí me corresponde atender lo del gobierno federal porque no es un régimen centralista sino federalista y los estados son libres y son soberanos y tienen sus poderes igual que en lo federal. Entonces no puedo yo involucrarme más que con el ejemplo”, aseguró el mandatario.