Xicotepec instala túnel de desinfección y medidas sanitarias en el panteón municipal

Cabe señalar que, al ingreso del panteón municipal, personal del ayuntamiento se encuentra aplicando gel antibacterial, la toma de temperatura y persona que no cumpla con el uso correcto del cubre bocas, no tiene derecho a ingresar.

En el municipio de Xicotepec, la reapertura del panteón municipal se ha mantenido controlada, con todas las medidas sanitarias, donde destaca un túnel desinfectante para prevenir la pandemia del civil.

Será hasta el 2 de noviembre cuando las familias podrán ingresar al panteón, únicamente será el acceso para visitas, más no para llevar a cabo labores de limpiezas de las lápidas, además la recomendación para la ciudadanía es que no lleve flor natural, si no que sea artificial, para evitar la propagación del dengue; además queda prohibido el paso de veladoras o ceras, cumpliendo con el decreto emitido por el estado de Puebla.

