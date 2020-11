La enésima es la vencida: Carlos Barragán anuncia su renuncia al PRI, asegura que irá por una candidatura independiente

El ex diputado federal, local y dos veces alcalde del municipio de Xicotepec, Carlos Barragán Amador, finalmente renunció al PRI, partido en el que militó durante 29 años y le dio todos los cargos públicos que ha desempañado en su carrera política.

Barragán Amador, renunció al Partido Revolucionario Institucional y fue mediante sus redes sociales publicó en donde anunció su salida del tricolor, anunciando que buscará una candidatura por la vía independiente para la elección del 2021.

Carlos Barragán aseguró que esta decisión la tomó tras ser excluido del PRI por la actual dirigencia del partido

“Tomé la decisión una vez que conocí el resultado de las encuestas realizadas para saber si las personas de mi pueblo me respaldarían si participaba como un CANDIDATO CIUDADANO INDEPENDIENTE y la respuesta fue SI, si vamos y vamos a ganar primero Dios”, escribió Carlos Barragán.

Cabe hacer mención que el ahora ex priista, en 2019 le dio la espalda a su partido al apoyar a Miguel Barbosa Huerta en su búsqueda por la gubernatura, sin embargo, al no obtener ‘hueso’ dio un paso al costado y trató de reincorporarse al PRI en donde por traidor ya no fue aceptado.