Detienen a Víctor Canaán y a otros tres funcionarios del Ayuntamiento de Tehuacán por corrupción (VIDEO)

Víctor Canaán Barquet, regidor de la comisión de Hacienda; Zamira Canaán Cerón, la ex contralora municipal; Andrés Escobedo Calderón y la ex coordinadora de Adjudicaciones, Ana Lucía Sánchez Reyes, fueron asegurados por agentes ministeriales, por una denuncia interpuesta ante la Fiscalía Anticorrupción

Víctor Canaán Barquet, regidor de la comisión de Hacienda de Tehuacán, se convirtió en el segundo integrante del Cabildo en ser detenido por la Fiscalía General del Estado (FGE), por una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción; junto con él, también fueron asegurados la ex contralora municipal, Zamira Canaán Cerón; el ex tesorero municipal, Andrés Escobedo Calderón, y la ex coordinadora de Adjudicaciones, Ana Lucía Sánchez Reyes.

La primera en ser detenida fue ésta última, de acuerdo con los reportes, eso ocurrió en la calle 4 Sur, en la ciudad de Tehuacán; a Víctor Canaán lo detuvieron en el Boulevard Socorro Romero, hasta el lugar llegaron elementos municipales, los cuales trataron de impedir que medios de comunicación tomaran gráficas.

Canaán Barquet fue llevado al C5 y, posteriormente, a la Casa de Justicia de Tehuacán, al igual que Sánchez Reyes, mientras ésta entró por la puerta principal y dejaron que los reporteros pudieran tomarle fotografías, el regidor fue llevado por la parte posterior del edificio y cubierto con una chamarra, para que no se viera cuando ingresó.

De acuerdo a fuentes extraoficiales, Canaán Cerón y Escobedo Calderón fueron detenidos en Puebla capital, aunque se desconoce si más tarde vayan a ser trasladados a la ciudad de Tehuacán, donde se lleva a cabo todo el proceso. Se sabe que su detención obedece a una denuncia interpuesta ante la Fiscalía Anticorrupción.

Felipe Patjane Martínez, presidente municipal de Tehuacán, se encuentra recluido en el penal de Tepexi de Rodríguez, fue detenido desde noviembre de 2019 y sujeto a proceso por usurpación de funciones, y aunque se le ha culpado de daño patrimonial, hasta ahora no se ha comprobado tal aseveración.

Canaán Barquet, líder del G8

El 3 de junio del 2019, los regidores conformados en un sólo bloque, conocido como G8, se amotinaron en pleno Cabildo y dieron ‘cabildazo’ al entonces presidente municipal en funciones, Felipe Patjane Martínez; además de cambiar algunas de las regidurías de mayor relevancia, también cambiaron la estructura orgánica del Ayuntamiento.

Desaparecieron las figuras de los secretarios, arremetieron contra los cabildantes más cercanos al presidente municipal y los mandaron a carteras de menor importancia; además, eliminaron a la Oficialía Mayor, la cual estaba a cargo de Francisco Covarrubias Pérez, acusando que desde ahí se estaban gestando pagos indebidos.

Además de Canaán Barquet, los regidores que formaban entonces el G8 fueron Yesenia Hernández Ambrosio, Alejandro Villarreal Hernández, Irma Villanueva Cortés, Israel Nasta de la Torre, Elvira Valderrama Correa, Sara Sánchez Mendoza y Reyna Alicia Paredes Flores.

La traición a Felipe Patjane

Fue el regidor de Hacienda quien declaró, en ese momento, que había recibido amenazas contra su vida y la de su familia, por lo que ya había interpuesto una denuncia; además, acusó que el tesorero y Patjane habían otorgado 15 millones de pesos a un despacho por asesorías, por cinco meses, al tiempo de asegurar: “yo no los contraté”. Esa misma noche, el alcalde anunció auditorías a todas las áreas.

Casarrubias Pérez se defendió y, públicamente, informó que había irregularidades por 14 millones de pesos de las referidas asesorías al área contable, las cuales nunca se dieron, además de que hubo pagos de la Tesorería, en ese entonces a cargo de Escobedo Calderón, pero esas empresas no se presentaron.

Aseguró que él mismo notificó al presidente municipal y que desconocía por qué motivo no se tomaron cartas en el asunto, pues hubo contratos a los que la Oficialía Mayor debió darle el visto bueno, pero nunca pasaron por sus manos; agregó que la desaparición de su área, se debía a que no se prestó a ser parte de esos manejos.