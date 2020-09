Directivas de hospitales de Tehuacán denuncian favoritismo para otorgar distintivo Miguel Hidalgo

TEHUACÁN. Las directivas de los Hospitales, General de Tehuacán y De la Mujer de Tehuacán, están seleccionando con favoritismo a quienes pueden ser parte de la conmemoración Miguel Hidalgo 2020, la cual premia y condecora a personal médico que ha estado en atención a pacientes con covid-19.

El documento enviado por personal de las referidas unidades médicas establece que a las instituciones de salud se les envió un lineamiento donde estipulan las características que cada postulado tiene que cumplir, pero esa información no se la hicieron llegar a todo el personal, sino solo a algunos que pudieran estar participando en esa selección.

En el escrito se explica que desde el inicio de la pandemia hubo quienes recibieron beneficios debido a sus condiciones médicas, edad, entre otros, por ejemplo, por situaciones de salud” fueron beneficiados con licencia médica y enviados a sus casas con gocé de sueldo, otros fueron beneficiados con horarios especiales.

Algunos de ellos están siendo contemplados para recibir el beneficio de la conmemoración Miguel Hidalgo, aun cuando no estuvieron laborando directamente con pacientes covid, mientras que otros que no recibieron ninguno de estos beneficios y que continuaron son su horario de trabajo normal no están siendo tomados en cuenta.

En esa carta donde se expone la molestia de los trabajadores de la salud, quienes laboran en esas unidades médicas, se deja claro que algunos no solo se enfermaron, incluso ha habido fallecimientos, señalaron que debe haber la misma oportunidad para todos de participar, los directivos debieron dar la información y cada quien determinar si participaba o no.

Por lo anterior hicieron un llamado a las autoridades para regular la elección del personal, ya que se está realizando de forma preferente sin darlo a conocer a la plantilla completa, además de las condecoraciones los estímulos para quien resulte seleccionado van de los cien a los veinticinco mil pesos.