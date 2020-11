Ex contralora de Tehuacán obtiene libertad bajo arraigo domiciliario

Zamira Canaán Cerón, ex contralora municipal de Tehuacán, involucrada en un presunto desvío de 8 millones de pesos que se señalan en cuatro de las 14 carpetas iniciadas por la FGE, en conjunto con otros los funcionarios, obtuvo su libertad bajo un amparo domiciliario.

La ex funcionaria tramitó proceso judicial ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, el cual consta en la lista del acuerdo publicado el día 10 de noviembre del 2020, con número de expediente 681/2020.

Canaán Cerón fue detenida el pasado 19 de agosto cuando elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) lograron el aseguramiento de Víctor Manuel Canaán Barquet, regidor de la comisión de Hacienda, así como el de Ana Lucía Sánchez Reyes, ex coordinadora de Licitaciones, además de Zamira Canaán Cerón, ex contralora municipal, y aunque se habló de una cuarta persona que también fue aprehendida, las autoridades no confirmaron el hecho.

Cabe señalar que el pasado 6 de septiembre de este año se trasladó a Canaán Barquet al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ciudad Serdán, en donde enfrenta el proceso legal de 10 meses que dictó el juez.

Los tres funcionarios están ligados al caso de Felipe de Jesús Patjane Martínez, presidente municipal de Tehuacán, quien enfrenta un proceso legal desde el penal de Tepexi de Rodríguez por los delitos de uso indebido y usurpación de funciones, malversación de recursos públicos, falsificación de documentos y otros.