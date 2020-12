Síndico de Tehuacán niega que se viole la ley con la Policía AntiCovid

No se está incurriendo en ninguna ilegalidad, con el uso obligatorio del cubrebocas, en el municipio de Tehuacán, pues este se hizo obligatorio mediante decretos federales y estatales, por lo tanto, el municipio está haciéndolo cumplir, la acción a realizar es respaldada por el Bando de Policía y Buen Gobierno, además lo que se sancionará es la desobediencia a una autoridad, aseguró Laura Gallegos síndico municipal de Tehuacán.

“Nosotros no tenemos la facultad de sancionar por el no uso de cubrebocas, tenemos la facultad en el Bando de Policía y Buen Gobierno, sancionar por el incumplimiento de un ordenamiento de autoridad, es muy diferente, no podemos legislar en cuanto a materia de salud pública, esto lo determinaron los decreto estatales y federales donde ordenan el uso obligatorio de cubrebocas e instruyen a los municipios realizar acciones que corresponde dentro de su competencia, señaló Laura Virginia Gallegos Sánchez, síndico Municipal de Tehuacán.