En crisis se declaran sexoservidoras en Tehuacán

Hasta 4 agresiones físicas y verbales reciben al mes las sexoservidoras ambulantes de Tehuacán, situación que preocupa, pues ellas no pueden dejar de trabajar al no tener otros ingresos, los problemas se han presentado cuando ya están ofreciendo el servicio al cliente, lo que complica solicitar ayuda o que la policía llegue rápido para detener al agresor.

Siempre se ha tenido violencia, en ocasiones es a la semana o al mes “A nosotros nos visitan todo tipo de personas, psicópatas, drogadictos y no podemos saber a quién le prestamos el servicio, día con día vamos arriesgando nuestras vidas, sin saber si regresaremos a nuestros hogares, las agresiones que hemos recibido han sido verbales, físicas dentro de las habitaciones del hotel, donde no podemos hacer mucho, algunos nos dicen groserías, otros nos pegan”, dijo Amalia Rodríguez Barajas, representante de sexoservidoras ambulantes en Tehuacán.

Al mes se han se registran de 2 a 4 agresiones físicas o verbales, en meses anteriores a una sexoservidora la golpearon dentro del cuarto sin que le hiciera nada al cliente, otra estaba siendo ahorcada, lamentablemente, cuando la policía llega, los agresores ya huyeron, es complicado, por ello, están buscando una forma de defenderse por si solas, reiteró.

Por otra parte, dijo que la pandemia ha traído muchas dificultades, tan es así, que las autoridades municipales ya pidieron su retiro, debido a la pandemia, pero el gremio va al día y no tiene apoyo de nadie, ni despensas del gobierno, por lo que no se comprometieron a retirarse, el deambular es una dificultad, ya que pasan los clientes y no los encuentran, eso significa no tener un ingreso.

Desde que inicio la pandemia en marzo y hasta la fecha, el trabajo de sexo servicio, registró una disminución entre un 80 y 90 por ciento, en ocasiones pasan 4 días y no tienen ningún ingreso, algunas han pedido fiado en la tienda, otras se deshacen de sus pertenencias para poder subsistir día a día, manifestó.

Finalmente, Rodríguez Barajas, dijo que de 32 sexoservidoras que trabajaban hasta antes de la pandemia en el centro de Tehuacán, solo quedan 14, la mayoría se regresaron a sus pueblos o a trabajar en maquiladoras y vender gelatinas, de esa manera obtener un ingreso para mantener a sus hijos.