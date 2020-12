Panistas vinculados con mega fraude de financiera solicitan amparo

Dan golpe a dos panistas de Tehuacán, los acusan por presuntos vínculos con el fraude de la financiera La Perseverancia, el mayor fraude financiero en la historia de este municipio.

El ex presidente, Rene Lezama Aradillas, y el empresario, Juan Nicolás Pares, solicitaron juicios de amparo aunque se desconoce el motivo. En entrevista para Diario Cambio, Nicolás Pares, señaló que el recurso solicitado fue por cuestiones personales, y señaló que no tiene nada que ver con el fraude de dicha financiera.

Mediante el expediente 1035/2020, solicitado ante el juzgado primero y quinto del distrito en materia de amparo penal, se puede apreciar que pagaron 3 mil pesos por un amparo y otro por un monto de 70 mil pesos, aunque se desconoce el motivo por el cual fueron solicitados.

Ante esta situación, el empresario y presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Juan Nicolás Pares, dijo desconocer por qué lo siguen mezclando con el fraude de La Perseverancia, puesto que desde hace días se deslindó de todos los vínculos con dicho caso.

“El amparo que se tramitó es una estrategia de mi abogado, es una encomienda que tiene, pero no es algo relacionado con lo de La Perseverancia, no tengo orden de aprehensión como se está manejando en las redes, estoy en Tehuacán trabajando tranquilamente, el trámite es ajeno, en caso de que fuera cierto de lo que acusan, ya no estuviera en la ciudad ni contestaría el teléfono”, manifestó el empresario.

Nicolás Pares, dijo desconocer por qué algunos medios de comunicación, lo han atacado, además al parecer, existen algunos adversarios que no les agrada sus aspiraciones para participar en la vida pública, señalando que sólo ha trabajado por la comunidad en proyectos de ayuda social, y ser solidario con quien necesita.

Cabe recordar que el caso de La Perseverancia representa el mayor fraude financiero en la historia de Tehuacán.