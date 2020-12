Ciudadanos de Tecamachalco se aferran a que no derrumben la Secundaria Jesús Reyes

Tecamachalco, Pue.- Padres de familia de la escuela Secundaria Jesús Reyes Heroles sigue recabado firmas y se manifiestan pacíficamente afuera de las instalaciones del edificio que albergó por años la institución educativa y que ahora la presidenta del municipio Marisol Cruz García quiere demoler para construir un mercado o un centro comercial.

De manera simbólicamente se colocó una lona con firmas y la leyenda de Clausurado por decenas de ciudadanos que apoyan que no se lleve a cabo el derrumbe y que de manera voluntaria han colocado su firma, sumando hasta el día de hoy martes un total de 7200.

Sin embargo se rumora que en el trascurso de las primeras horas del día miércoles va a ingresar maquinaria pesada para demoler las instalaciones del edificio que ha albergado escuelas como la secundaria federal Manuel Ávila Camacho, La Escuela Secundaria Benito Juárez, Preparatoria Enrique Cabrera Barroso desde que el inmueble fue construido y actualmente son las instalaciones del Centro de Maestros y la Escuela Secundaria Jesús Reyes Heroles.

Los padres de familia señalaron que ellos no se opone a la construcción del mercado, pero hay otras alternativas para construir la obra y no demoler un edificio que ha sido parte de la historia del municipio de Tecamachalco, día y noche se encuentran vigilado los manifestantes el inmueble de la Escuela Secundaria Jesús Reyes Heroles para que no sea demolido, señalado que ya hay un amparo ante las autoridades correspondientes que se presentó para evitar el derrumbe del edificio.