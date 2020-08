Ahora señalan a Koichi Choda, profesor de karate de la BUAP, de acoso y abuso sexual

Las denuncias anónimas en contra de profesores acosadores de karate continúan en las redes sociales, pues ahora señalaron al sensei Koichi Choda Watanabe, profesor de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), de abuso sexual y violencia en contra de sus alumnas, y de crear una “red de pederastas” de maestros que tiene a su cargo para cometer acoso sexual.

“Koichi Choda Watanabe, personaje que, desde su llegada a la BUAP en los años setenta, se ha dedicado a formar una red de pederastas y violadores en el seno del equipo de karate establecido en la Universidad”, fue la denuncia que publicó el colectivo feminista “Minervas de Resistencia”, la cual hizo pública en sus redes sociales, con el fin de exigir justicia dentro de dicha casa de estudios, bajo el cargo del rector, Alfonso Esparza Ortíz.

La denuncia, realizada de manera anónima y compartida por este colectivo, señaló que el sensei Koichi Choda Watanabe fue el entrenador de grupos de choque para diferentes revueltas con fines políticos, a su vez, acusó de prácticas de abuso físico, sexual y violaciones, como parte de las supuestas prácticas que él ejercía durante sus cursos.

Además, Koichi Choda fue señalado por escoger, entre sus alumnas de karate, a sus parejas sexuales, las cuales eran amenazadas para no denunciar ante las instancias correspondientes de la BUAP.

Koichi Choda también es acusado de encubrir

En la misma denuncia se mencionó que una de las víctimas, en el año 2002, comenzó a sufrir abuso físico por parte del profesor comandado por Koichi Choda, David Zacarías, quien fue señalado por golpear de manera excesiva a la afectada y, posteriormente, tocarla sin su consentimiento.

“Me daba excesivos golpes con el puño, me pateaba con tal fuerza que me levantaba, me rompía palos de madera y metálicos en la espalda y extremidades; yo no decía nada porque no quería verme débil y creía que así era como tenía que ser el entrenamiento, (…) del abuso físico, comenzó con acoso sexual, tocándome, diciéndome piropos ofensivos, me preguntaba qué hacía todo el tiempo, y a las dos semanas de quedar seleccionada, trató de abusar de mí”, relató la víctima.

A pesar de que la afectada denunció y pidió ayuda con una de las psicólogas de la BUAP, el profesor Koichi Choda intervino para que los señalamientos en contra del profesor David Zacarías no procedieran legalmente.

“Continué en el karate porque este deporte no me había hecho esto, sino un enfermo, el cual estaba protegido por otro igual o más enfermo”, lamentó.