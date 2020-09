Acusan a académico de masturbarse mientras alumnas exponían; tomo medicamentos para taquicardias, se defiende (VIDEO)

Alumnas de la facultad de Relaciones Internacionales de la BUAP, señalaron a su profesor por masturbarse mientras ellas estaban exponiendo en la clase de manera virtual. Lo quemaron en redes sociales. Sin embargo, el maestro se defendió afirmando que sufre de taquicardias, pues lo que parecía movimientos en su mano, en verdad era su pie.

Fue a través de redes sociales de grupos colectivos feministas que exhibieron un video de un profesor que imparte la materia de Japonés en la Facultad de Relaciones Internacionales de la BUAP, en donde supuestamente se estaba masturbando con la mano izquierda mientras dos alumnas estaban en exposición de manera virtual.

El hecho causó tal indignación que, por medio de la cuenta de Twitter @HotSanita la usuaria amenazó con difundir y hacer el video viral de este profesor, argumentando que ni siquiera en clases virtuales pueden estar tranquilas.

"Tengo un video de un profesor de mi facultad (Relaciones Internacionales) que da la materia de Japón en BUAP masturbándose mientras dos compañeras están exponiendo, voy a exponerlo porque NO ESTA BIEN, Ni siquiera en clases en línea podemos estar tranquilxs" reprochó la usuaria.

El maestro se defiende: no era mi mano, sino mi pie

Horas después, se filtraron las conversaciones de WhatsApp entre el profesor acusado y al parecer su grupo de estudiantes, en donde se defendió y hasta mandó las fotografías de su medicamento.

Aseguró que sufre de problemas cardíacos, por ello, se encontraba moviendo su pierna en donde tenía recargada la mano, pues esto provocó que los alumnos pensaran que se estaba masturbando.

"No es cierto lo que dicen, yo estoy viendo la pantalla y moviendo el pie izquierdo porque me recetaron unas pastillas de una afección al corazón, no se ve nada, es un infundio (...) espero que prevalezca la cordura entre ustedes y piensen bien antes de actuar de manera injusta, en cuanto a mi, soy el primer interesado en que todo esto se aclare" mencionó el maestro en el grupo de WhatsApp con sus alumnos, luego de mostrarles la fotografía de su médicamente contra sus afecciones al corazón.

Las cámaras estaban apagadas, nunca vio a los jovencitas

Y es que en el video difundido en redes sociales se puede apreciar que en la plataforma donde estaba dando su clase en línea, todos sus alumnos tenían las cámaras apagadas a excepción de él, por lo que no concuerda el hecho en el que se le acusa de masturbarse por ver a las jóvenes exponiendo, pues no se veían a través de la pantalla.

Por último, se filtró una última conversación en firme están únicamente los estudiantes de la materia del profesor acusado, pues señalaron que buscarán la manera de desmentir el hecho ya que, revelaron que nunca se han sentido incómodos con el profesor inclusive, las alumnas que estaban exponiendo en



