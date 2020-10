Amenazan a empleado de Starbucks por negarse a atender a cliente sin cubrebocas

En redes sociales, se volvió viral “Lord Pantera”, un hombre que amenazó a un empleado de una cafetería por pedirle que usara cubrebocas.

A través de Facebook, un usuario compartió el video donde el sujeto le grita al cajero de un Starbucks de Zapopan, Jalisco. Y todo porque el joven, siguiendo las medidas sanitarias, se negó a atenderlo sin cubrebocas.

El inconveniente fue que el empleado de Starbucks le pidió utilizar de manera correcta el cubrebocas dentro de las instalaciones. Y esta fue su reacción, amenazando y amedrentando al empleado. ¡Juzguen ustedes!”, escribió el usuario del sujeto.

Y es que, en la grabación, el sujeto de 41 años le grita al joven empleado, amenazándolo con “ubicarlo” y “ponerlo en su lugar”.

Incluso después le asegura que él es una pantera en la calle. ¡Y se quita la camisa!

“Mira, brother, tú te topas con alguien así en la calle… Yo te encuentro en la calle, te pongo unas cachetadas y te mando a volar. No creo que tú quieras ser mala onda conmigo afuera. Ojo con que te encuentre afuera, porque soy una pantera afuera. Y a güeyes como tú me los como, me los trago de un pinche bocado. Ojo, güey”, espeta el sujeto, mientras los guardias de seguridad del establecimiento sólo observan.

Al final, los guardias de seguridad escoltan al sujeto, mientras él sigue lanzando amenazas, hacia afuera del local.

Así fue la agresión de “Lord Pantera” en un Starbucks de Jalisco:

Con información de: Grupo Fórmula