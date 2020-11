¡Qué aterrador! Captan a cocodrilo gigante paseando por campo de Florida (FOTOS y VIDEO)

Un video compartido en Twitter muestra el momento en que un cocodrilo gigante pasea por un campo de golf en Florida, Estados Unidos.

El animal fue captado este jueves 12 de noviembre, cuando los lugareños de la zona reportaron la presencia del cocodrilo y aseguran que se debió al paso del huracán 'Eta', aunque la realidad es que también confiesan que no es inusual ver a este tipo de animales por allí.

Lo cierto es que nunca antes de había visto a uno de ese tamaño; que mide aproximadamente 15 metros de largo, es macho y tiene una larga cola que podría representar un peligro en caso de encontrarse con un grupo grande de personas. Lo más increíble, sin embargo, son sus patas.

Esto debido a que son largas y no lo hacen ver tan rastrero como se acostumbra, pues lo hacen erguirse de manera que le otorgan una presencia imponente, como si se tratara de un dinosaurio y no de un cocodrilo. Así que ninguno de los ciudadanos se ha atrevido a pasar cerca de él.

Según las personas que se encontraban en el campo del Valencia Golf & Country Club cuando el cocodrilo pasó, este siguió su curso comúnmente sin afrontar peligro. El caso recordó al de una mujer y su bebé de cinco meses que perdieron la vida tras el ataque de un cocodrilo gigante que los tomó como presa mientras la madre buscaba agua en un lago de Uganda.

Aunque vecinos del lugar intentaron salvarla, sus esfuerzos fueron en vano porque el animal desapareció rápidamente y no les quedó más que culpar a las pésimas condiciones de viviendo de la zona, según informa The Daily Monitor.

Con información de: SDP

HUGE FLORIDA GATOR! ?? Yep, this monster is real. Caught on camera during Hurricane #Eta in Naples. Credit: Jeff Jones @WINKNews pic.twitter.com/LGn0Hb19Rd

HOLY GATOR?: take a look at this massive gator walking through Valencia Golf Course in Naples. He looks like he belongs in Jurassic park!



?: Tyler Stolting pic.twitter.com/skr3Du9EBQ