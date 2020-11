¡Por fin! Seis años de prisión a quien maltrate un animal: propone PRD

A causa del incremento de casos de abandono de mascotas por desinformación respecto a que pueden ser portadores de coronavirus, la fracción del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para sancionar con dos a seis años de cárcel, así como mil 500 días de multa (130 mil 320 pesos), a quien abandone, maltrate, mutile o cause la muerte de animales de compañía.

La pena de prisión se incrementaría dos años más y la multa hasta en dos mil días adicionales (304 mil 080 pesos) cuando los actos delictivos contra animales de compañía sean videograbados y difundidos por cualquier medio tecnológico de comunicación personal o masivo, señala la propuesta.

La legisladora perredista Mónica Bautista Rodríguez propuso a la Mesa Directiva de San Lázaro una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 419 Ter del Código Penal Federal en contra del Maltrato Animal para imponer una pena de dos hasta seis años de prisión y el equivalente a mil quinientos días multa a quien:



I.- Cause la muerte a un animal de compañía, sin previo dictamen por escrito de un médico veterinario que justifique la necesidad del sacrificio para evitar el sufrimiento del animal de que se trate o emplee métodos distintos a los establecidos en las normas oficiales mexicanas y en las normas ambientales aplicables;

II.- Cause dolor, sufrimiento o ponga en peligro la vida del animal de compañía o que afecte su bienestar;

III. Mutile o altere la integridad física de cualquier animal de compañía, sin causa clínica justificada o sin la supervisión de un especialista o persona que cuente con conocimientos técnicos en la materia;

IV.- Prive a un animal de compañía de aire, luz, alimento, agua, espacio, abrigo contra la intemperie, cuidados médicos o alojamiento adecuado, acorde a su especie, que cause o pueda causarle daño; y

V.- Abandone a un animal de compañía o lo desatienda por períodos prolongados que comprometan el bienestar de éste.

