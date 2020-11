Masacre en Wisconsin: Reportan tiroteo en centro comercial, hay varios heridos (VIDEO)

Este viernes varios policías arribaron al centro comercial Mayfair, en Wisconsin, donde se reportó un fuerte tiroteo en activo, varios ciudadanos captaron el tiroteo

A través de redes sociales, ciudadanos captaron las afueras del lugar de la balacera. En las imágenes, se aprecia una fuerte presencia policiaca en el centro comercial, ubicado en Wauwatosa, cerca de Milwaukee.

Aunque medios locales hablan de que podría haber varias personas heridas por la balacera, las autoridades de Milwaukee afirmaron que los médicos del condado no están en la zona. Por lo que, al parecer, nadie ha muerto.

Asimismo, trascendió que, por el tiroteo, más de una docena de escuadrones policiacos están afuera del Macy’s que está en el centro comercial de Wisconsin.

Con información de: Grupo Fórmula



Law enforcement still arriving at Mayfair Mall to join what is already a very large police presence pic.twitter.com/WqHXGZunZN

— Brittany Lewis (@brittlewisnews) November 20, 2020



Here’s what it looks like here at Mayfair Mall, large police presence and K-9s are here too @CBS58 pic.twitter.com/UrktgcZODR

— Cearron Bagenda (@CearronBagenda) November 20, 2020