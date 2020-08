Panteón Municipal está al tope por COVID: sólo queda el 0.35 por ciento

La regidora del PAN, Augusta Díaz de Rivera, informó que, debido a la pandemia por el COVID-19, el Panteón Municipal cuenta sólo con el 0.35 por ciento de las 37 mil 708 fosas que se encuentran en el cementerio, para atender fallecimientos.

En entrevista con CAMBIO, Díaz de Rivera mencionó que las cifras de ocupación son preocupantes, pues sólo hay 131 fosas disponibles para darle sepultura a una persona, por lo que la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos debe realizar un proyecto para generar más espacios dentro del inmueble.

La panista propuso que el Ayuntamiento de Puebla realice convenios con los panteones privados que se ubican en la capital, como el Ángeles, con la finalidad de que el gobierno garantice el servicio de entierro para la ciudadanía.

“Al Panteón Municipal le sobran poco más de 100 fosas, el horno tiene la capacidad de cremar sólo tres cuerpos al día, en cuestión de nichos, hay 305, te paso las cifras exactas, pero si no tenemos capacidad, debemos hacer convenio”, dijo.

Asimismo, exhibió al secretario de Infraestructura y Servicios Públicos, Israel Román Romano, al asegurar que continúa trabajando en opacidad, pues no le otorgó el número de muertes que se han atendido en el Panteón Municipal, por causa de COVID-19 o de enfermedades respiratorias, en lo que va de pandemia.

Esto, con la finalidad de verificar que el Ayuntamiento cumpla con el mandato del Cabildo, quien ordenó que los panteones municipales otorguen los servicios funerarios de manera gratuita a los familiares de las personas que mueran a causa de coronavirus.

“Me mandaron una vacilada de informe, el Cabildo aprobó por unanimidad el tema de un plan de emergente para atender a las personas que mueren por COVID-19 o enfermedades respiratorias, entonces mandé un oficio al secretario de Infraestructura, para que me dijera, y me mandó cuántas fosas hay en el Panteón Municipal, los crematorios, todo menos cuántos fallecidos han atendido por COVID-19, no lo contesta”, agregó.

Díaz de Rivera exhorta a Soapap revisar modificaciones de tarifas de agua

Por otra parte, la regidora emanada del PAN urgió que la junta de gobierno del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap) analice el estudio que realizaron los integrantes de la comisión de Agua Potable y Alcantarillado, el cual propone modificar la tarifa del sistema de agua potable en el municipio.

Por ello, aseguró que este estudio puede llegar a manos del Congreso del Estado si la mesa de gobierno, donde varios representantes pertenecen a la 4T, lo aprueba, por lo que no debe tener mayor problema en modificarse.