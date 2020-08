Regidores del G5 buscan reactivar sesiones de las comisiones del Ayuntamiento

Los regidores del G5 exhortaron a sus homólogos afines a la presidenta Claudia Rivera Vivanco, aprobar en Cabildo que se reactiven las sesiones de las comisiones del Ayuntamiento de Puebla, con el fin de trabajar para la ciudadanía, por lo que les solicitaron “volver a trabajar y dejar de hacer campaña”.

En rueda de prensa, el regidor Edson Cortés Contreras, recordó que la sesión pasada de Cabildo el propuso retomar actividades en la sala de regidores, lo cual fue rechazado por los ‘claudistas’.

Por ello, les exhortó a retomar las actividades dentro del Ayuntamiento y dejar de pensar en futuros puestos políticos, pues muchos de sus homólogos se les ha visto realizando campaña política en mercados y Juntas Auxiliares, bajo el pretexto de velar por el bien de la ciudadanía.

“Exhortamos a sus regidores que no abusen en la mayoría del Cabildo para no aprobar que se reactiven las comisiones, se niegan a que hagamos nuestro trabajo por el que fuimos electos, vemos que andan activos en campaña pero no trabajan en lo que es nuestra responsabilidad”, dijo.

Por su parte, la regidora Rosa Márquez solicitó a la dirección Sindicatura Municipal y a la Secretaría del Ayuntamiento a permitir que se retomen las sesiones de todas las comisiones para atender las necesidades de la ciudadanía, por lo que el Cabildo debe aprobarlo a favor

“Las actividades por las que fuimos acabo se lleven a cabo, la situación que atraviesa la ciudadanía por el Covid-19 nos obliga a atenderla y un tema fundamental que es que debemos garantizar el agua, es tema que debemos tratar en comisión, es urgen, así como verificar que los recursos sean destinados en obras que de verdad beneficien a la sociedad, (...) pero qué pasa el sindico considera que no son de importancia, ni temas de Covid-19 hasta donde llega la responsabilidad de la sindicatura”