Grupo armado de extorsionadores de Xochimehuacán es sumamente peligroso

Después de que el día de ayer, el dueño de la panificadora ubicada en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan, fue asesinado y dos de sus empleados resultaron heridos por un supuesto cobro de derecho de piso, el presidente auxiliar aceptó que los vecinos están consternados e inquietos ante esta situación.

“Estoy preocupado, la ciudadanía está preocupada, pero también necesitamos ayuda del gobierno municipal, necesitamos que armen un plan de inteligencia, porque al parecer se trata de un grupo armado muy peligroso”, declaró César Juárez.

Asimismo, informó que es la segunda vez que ocurre algo similar en la junta auxiliar, la primera vez fue en febrero de este año, cuando por cobro de piso mataron a una mujer en una tortillería.

“Ya estamos hablando de cosas fuertes, desde tiempo atrás ya se había comentado esto, pasó en una tortillería, son hechos similares, tengo que decirlo son hechos muy parecidos, me preocupa porque la ciudadanía está consternada y enfadada”, comentó.

Ante esta situación César Juárez opina que, esto se debe a que no existe un plan de inteligencia para la seguridad municipal, pues se han percatado de que los rondines policiacos no han ayudado a disminuir la delincuencia, y aunque ellos quisieran apoyar, no cuentan con patrullas a su cargo.

“La seguridad no es un tema que le corresponda a la junta auxiliar, la presidencia sólo es el enlace ciudadano de las gestiones de obra y de servicios para la comunidad, para el tema de la seguridad, nosotros notificamos y solicitamos que los rondines sean constantes, pero ya nos dimos cuenta de que se necesita un plan de inteligencia, no sólo es pasar por pasar”, aseguró.

Ante el lamentable hecho, el presidente auxiliar comentó que espera que en los próximos días se fortalezca la seguridad en la zona, con el fin de que no se vuelvan a registrar casos de este tipo en la junta auxiliar.

Por su parte, el Ayuntamiento de Puebla descartó cobro de piso y señalaron que, con base en los primeros reportes policiales, se presume que el móvil del deceso derivó de un robo de dinero en efectivo.

Con Información de: El Sol de Puebla