Beatriz insiste: acudiré a todas las instancias legales para defenderme del gobierno de Claudia Rivera (VIDEO)

Beatriz Martínez Carreño reiteró que no cometió ningún acto de corrupción a su paso por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del municipio —como lo dijo la alcaldesa Claudia Rivera tras anunciar su separación del cargo—, por lo que procederá por la vía legal ante las difamaciones de las que fue objeto, además de exigir nuevamente que se presenten las pruebas de los supuestos actos que cometió fuera de la ley.

En entrevista, tras estar por más de 12 horas entregando la documentación de la dependencia, la ex funcionaria denunció una exagerada lentitud en la entrega-recepción, por lo que no dudó en señalar que había un trasfondo en ello y dejar en claro que también se reservaba su derecho a proceder ante la Contraloría, u otras instancias judiciales, por los vicios que se presentaron en dicho proceso.

“El tema aquí es que llevo 12 horas metida en las oficinas. El proceso (de entrega-recepción) ha sido lentísimo, no puede ser, no tiene lógica, no sé qué está pasando. Si me gustaría saber cuál es el problema y el trasfondo del asunto”, dijo.

Martínez Carreño dijo que dejará todo el tema legal en manos de su abogado, el jurista Ernesto Ramírez, por lo que evitó detallar si la denuncia sería hacia su ex jefa, Claudia Rivera, o algún otro funcionario del Ayuntamiento de Puebla, por los señalamientos en su contra: “Vamos a echar mano de la ley, como yo siempre he actuado en el marco de la legalidad, ahora actuaré por las armas legales ante todo esto que está pasando”, refirió.

Que me dejen de amedrentar; si hay pruebas, que las presenten

Beatriz Martínez exigió al Ayuntamiento de Puebla dejar de amedrentarla con ser denunciada, pues pidió que en caso de existir alguna prueba, fuera presentada para que ella pudiera defenderse y demostrar que actuó con legalidad en todo momento.

“Yo no aprobaba ningún permiso, los secretarios vigilan y hacen una serie de cuestiones que dice el manual; si hay, que las presenten. El tema es que nos están amedrentando, si hay pruebas, que las presenten, me están destrozando mi vida de 23 años de trabajo, sólo hubo el tema de Amalucan en mi estancia”, refirió.

En este sentido, mencionó que el único escándalo durante su estancia en la dependencia fue el tema del Ojo de Agua, en Amalucan, mismo que fue abandonado durante la pandemia, y al momento de su reapertura, se encontró en mal estado, acusando que por la emergencia sanitaria, los recursos para su manutención fueron destinados a otros sectores.

El tema de su departamento fue un escándalo mediático

Asimismo, mencionó que el tema de su departamento fue un escándalo algo mediático, pues dicho inmueble lo obtuvo a través de un crédito, además de que tiene 23 años laborando, de los cuales, 10 han sido en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), logrando obtener una de las plazas más altas.

“Tengo 23 años trabajando, años en la universidad (BUAP), alcancé una de las plazas más altas, soy del Sistema Nacional de Investigadores, y no es nuevo lo que sucede en el tema de mis ingresos; se mediatizó y me destrozaron mediáticamente”, mencionó.

Martínez Carreño también señaló que estas acusaciones “le están destrozando la vida”, porque, además de mediático, ha sido un tema personal, pues tuvo que hacer muchas adecuaciones en su vida personal, y ahora sale a la calle con miedo, por lo que exhortó a todas las partes involucradas a ponerse en su lugar.

Anomalías en el proceso de entrega-recepción

De acuerdo a información en poder de CAMBIO, Beatriz Martínez presentó un documento en el que señaló todas las anomalías que se han registrado en el proceso de entrega de la dependencia, destacando, en primera instancia, que ella se enteró de su cese a través de la rueda de prensa que encabezó el 8 de septiembre la alcaldesa Claudia Rivera, pues nunca se le notificó oficialmente, por lo que ella presentó esa misma tarde su renuncia.

De igual forma, asentó en el acta que para iniciar el proceso de entrega-recepción no fue notificada oficialmente, pues únicamente le enviaron un mensaje de texto en el que la citaban a las 8:00 horas para que se realizara el mismo.

Señaló que personal de la Oficina de la Presidencia Municipal ocupó las oficinas sin que antes se haya realizado un acto de entrega, por lo que la información física y electrónica que se encontraba en la oficina, así como la de su staff, pasó a manos de dicho personal y se deslinda de cualquier mal uso que se pudiera haber realizado.

Detalló que cada unidad responsable de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, bajo un acta administrativa circunstanciada, entregaron y resguardaron los sellos de dichas áreas, quedando copia original a seguridad de la encargada del despacho de la dependencia, Graciela León Matamoros.

“Puntualizo que me reservo todos mis derechos de defensa ante las instancias municipales y judiciales que se desprendan de las inconsistencias de forma y fondo de este acto y de las acciones que lo llevaron a cabo”, dijo

Para finalizar, aseguró que durante el tiempo que estuvo a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano, solicitó a la Contraloría municipal las auditorías pertinentes, donde los dictámenes y observaciones se encuentran debidamente archivadas.