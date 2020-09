René Sánchez exige a diputados avanzar en la desprivatización del agua (VIDEO)

El secretario de Gobernación Municipal (Segom), Rene Sánchez Galindo apresuró al Congreso del Estado a incluir en su agenda legislativa analizar la revocación del título de la concesión del agua con la empresa Agua de Puebla Para todos “deben de dejar de enfermarse y curarse en una semana, que no se distraiga en irse de vacaciones”, en alusión al diputado de Morena Gabriel Biestro Medillina y a su compañera Nora Escamilla.

En rueda de prensa, Sánchez Galindo reiteró que el Ayuntamiento de Puebla ha realizado las acciones que le competen para dar paso a la revocación de la concesión, por lo cual la sesión pasada de Cabildo aprobó que se analice el título ya que aseguran que su entrega no fue legal, por diversas inconsistencias.

“Que no se distraiga en enfermarse y en curarse en menos de una semana que no se distraiga en irse de vacaciones que por favor atienda este tema, por lo tanto hacemos un llamado a que el Congreso del Estado Incluya en su agenda legislativa”, dijo

El funcionario explicó que esto se debe al mal servicio que la empresa ha otorgado a los poblanos, pues solo el 60 por ciento de la capital se les brinda el vital líquido.

Asimismo mencionó que entre otras problemáticas se encuentra los cobros excesivos y los cortes del servicio de agua, además de la falta de obras, a pesar de que Agua de Puebla recibe un pago anual.

“Es importante que las diputadas y los diputados que si enfrentamos una pandemia donde el vital líquido es fundamental, no sólo está este 40 por ciento que no se atiende sino que además hay una zona que no se concesionó, una zona del municipio que no recibe este servicio y son siete años sin inversión pública, privada de la empresa, la empresa recibe más de mil millones de pesos anuales y no invierte un solo peso en varias zonas, no lo invierte porque dice esa parte no me la concesionaron lo que la convierte en una empresa totalmente irresponsable”, comentó.